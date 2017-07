Hildegart Scholten : Gerd Buurmann hatte vor zehn Jahren die Idee dazu und hat mich mit ins Boot geholt. Wir haben in Köln im Severin Theater angefangen. Mit sieben Leuten, vier auf der Bühne, drei im Publikum. Von da an wurden es jede Woche mehr, 20, 30, 50, dann 100. Wir mussten dann in das größere ART-Theater umziehen, da sind wir bis heute noch.

Nicht alles, was aus Köln kommt, muss schlecht sein. Vor zehn Jahren haben Gerd Buurmann und Hildegart Scholten „Kunst für Bares“ an den Start gebracht. Düsseldorf war eine der ersten Dependancen der schrägen Fröhlichkeit. Inzwischen gibt es die Talent-Show in etlichen Städten. Die Moderatorin, Schauspielerin und Kabarettistin erklärt, warum Anarchie und Kapitalismus durchaus miteinander harmonieren können.

Wer ist den bei euch schon entdeckt worden?

Scholten (guckt ernst): Das ist die falsche Frage. Einfacher ist die Antwort, wer noch nicht bei uns war – Helge Schneider. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn der nochmal kommt. Die Fernsehsender, die Comedians und Komiker suchen, kommen regelmäßig zu Kunst gegen Bares. Für die Künstler ist das eine große Chance. Sie können erstmal mit einem Zehn–Minuten-Programm auftreten und Sachen ausprobieren. Hier wirst du gesehen, hier hast du etwas erlebt und auf der Bühne eine Rolle gespielt. Gerd Buurmann hat das sehr schön formuliert – nimm, was du hast und fliege damit. Besser kann man das nicht sagen.

Kann man bei euch am Ende sogar reich werden?

Scholten: Nein, darum geht es auch nicht. Aber wir hatten schon mal einen Künstler, der hatte einen dreistelligen Betrag mit einer Drei vorne in seinem Umschlag. Das war schon ein Rekord und ist nicht der Sinn der Veranstaltung. Der niedrigste Betrag, den wir in einem Schweinchen gefunden haben, waren 15 Cent. Wir versuchen inzwischen, so etwas mit einem Extra-Schwein auszugleichen.

Wo gibt es „Kunst gegen Bares“ inzwischen überall?

Scholten: Das Spannende an der Show ist, dass sie in so vielen verschiedenen Städten mit völlig unterschiedlichen Locations stattfindet. In Düsseldorf zum Beispiel in dem Biergarten Vier Linden und im Tube in der Altstadt. In Weinheim gibt es die Show in einer Burg. Es gibt überall Künstler, man muss sie nur finden. Wir selbst haben mal eine Show in Oberdollendorf moderiert. Da waren 160 Leute und die hatten einen Riesenspaß. Kunst gegen Bares macht inzwischen auch Shows in Bremen, in Frankfurt und vielen anderen Städten.