WZ-Redakteur Dieter Sieckmeyer hat sich einiges zugemutet. Mit dem Bus ist er von Düsseldorf nach Moskau gefahren. Knapp zwei Tage dauerte die Reise durch Polen, Litauen und Lettland. Sein Fazit: Die Tour ist nichts für Weicheier.

Düsseldorf. Zwischen Düsseldorf und seiner russischen Partnerstadt Moskau gibt es viele Verbindungen. Auch für den, der nicht gern ins Flugzeug steigt, Mit dem Zug und mit dem Auto hat WZ-Redakteur Dieter Sieckmeyer die Strecke schon hinter sich gebracht. Jetzt hat er die letzte große Herausforderung angenommen: Düsseldorfs wohl längste Busfahrt, von der Fernbus-Station am Hauptbahnhof bis zum Moskauer Busbahnhof im Osten der russischen Hauptstadt, knapp zwei Tage dauert die Fahrt, die touristisch nur bedingt zu empfehlen ist.

Mit dem Zug hat es irgendwie diesmal nicht gepasst. Vier- oder fünf Mal umsteigen mit einer unfreiwilligen Übernachtung an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland. Eher aus Neugier bin ich über die Angebote für Busfahrten nach Moskau gestolpert. Und tatsächlich: Das litauische Unternehmen Ecolines bietet wohl die längste Bus-Tour ab Düsseldorf an. Rund 2500 Kilometer lang ist die Strecke, die über Berlin, Warschau, Litauen und Lettland führt. Preislich ist die Fahrt mit 140 Euro kaum zu schlagen. Allerdings eine echte Aufgabe: Dienstag um 9.25 Uhr startet der Bus, zwei Tage später endet die Tour um 8 Uhr morgens in Moskau. Und dazu „gewinnt“ man noch eine Sunde durch die Zeitverschiebung.

Auch Familien machen es sich in dem Bus (leidlich) bequem

Nach knapp zwei Tagen am Ziel: Der Blick auf die Kreml–Mauer an der Moskwa entschädigt für manche Beschwerlichkeit bei der Hinfahrt.

Mit leichter Verspätung geht es am Busbahnhof los. Etwa zur Hälfte gefüllt ist der Nightliner, fast alle sprechen Russisch, auch die Reiseleiterin. Ich hatte vermutet, dass Strapazen dieser Art fast nur von männlichen Reisenden auf sich genommen werden. Weit gefehlt. Damen sind sogar in der Überzahl, auch Familien mit Kindern machen es sich in dem Bus gemütlich, nachdem das Gepäck verstaut ist. Jedenfalls so gemütlich wie es geht.

Nur eine Stunde Zeit zum Umsteigen gab es in Kaunas. Die Altstadt wäre einen zweiten Blick wert.

„Ich habe Zeit und es ist preiswert“, verrät die 71-jährige Elena, die ihre Tochter in Litauen besucht und die Tour schon mehrfach gebucht hat. Sie hat Strickzeug eingepackt und ist sicher, dass der Schal für die Enkelin bis zum Zielort fertig ist. Wahrscheinlich auch noch ein paar Handschuhe.

Überfüllt ist der Bus nur zwischen Warschau und Berlin

Denn nichts hat der Bus-Tourist mehr als Zeit. Zumal die weite Reise im Schneckentempo beginnt. Ecolines fährt Haltestellen ab. Ob in Essen, Duisburg oder Bielefeld, überall werden noch Passagiere eingeladen. Vor jedem Stopp die Hoffnung, dass der Nebenplatz frei bleibt. Die Hoffnung stirbt in Berlin, denn von dort aus ist der Bus bis auf den letzten Platz gefüllt. Es wird eng, was die Stimmung erheblich dämpft. Denn zum Schlafen sind die ansonsten recht bequemen Sitze nur sehr bedingt tauglich. Dazu herrscht im Bus auch absolutes Alkoholverbot, so dass auch der Schlummertrunk ausfallen muss. Immerhin fallen mir zwischendurch immer mal wieder die Augen zu.