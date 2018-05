Der Veranstalter hat seinen Insolvenzantrag zurückgenommen und erste Künstler benannt.

Von den Machern des New Fall Festivals gibt es zwei Nachrichten: Es soll in diesem Jahr ein Festival stattfinden, und es wird ausschließlich in Düsseldorf Konzerte geben. Der Veranstalter SSC Group verzichtet auf seinen Ableger in Stuttgart. Man wolle in diesem Jahr eine Kreativpause einlegen und im nächsten Jahr in die Hauptstadt Baden-Württembergs zurückkehren, heißt es in einem Bericht der „Stuttgarter Zeitung“.

Damit sind die Sorgen, die Anfang des Jahres entstanden waren, vorerst beseitigt. Im Januar hatte das New Fall Festival einen Insolvenzantrag gestellt, den hat Veranstalter Hamed Shahi inzwischen aber zurückgezogen. Deshalb laufen die Vorbereitungen für den Herbst nun an. Das New Fall Festival soll vom 25. bis 28. Oktober stattfinden. Erste Künstler sind ebenfalls benannt: Die Bands „Die Nerven“ und „Der Plan“ sollen dabei sein. Ein erstes Ticket-Kontingent für das Festival, das zu einem reduzierten Preis angeboten wurde, ist bereits ausverkauft.

Das Festival wird im Herbst nicht mehr den Umfang wie noch 2017 haben. „Wir müssen das Festival auf jeden Fall deutlich kleiner fahren. Wir werden in unserer Entwicklung drei, vier Jahre zurückgehen müssen“, erklärte Veranstalter Shahi im Gespräch mit unserer Redaktion im Januar. Während die Kapazitäten zuletzt bei rund 15 000 Zuschauern lag, waren es vor drei, vier Jahren um die 10 000. Entsprechend sinkt die Zahl der Konzerte.

Die Namen der bisherigen Künstler deuten zudem daraufhin, dass es eher um Liebhaber-Projekte als um große Stars geht. „Wir werden uns nicht verändern, denn dann wird das Festival beliebig und setzt sich nicht mehr von anderen Veranstaltungen ab“, sagte Shahi.