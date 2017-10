Pop, Rock’n’Roll, Reggae: Das sind die Höhepunkte der diesjährigen Konzertreihe.

Besondere Künstler an besonderen Orten: Das New-Fall-Festival hat sich im Veranstaltungskalender der Stadt fest etabliert. Auch bei der siebten Runde, die vom 16. bis 19. November in Düsseldorf stattfinden wird, kann sich das Line-Up sehen lassen: 22 Konzerte umfasst das Programm. Die WZ stellt die Höhepunkt-Konzerte vor.

Am ersten Festivaltag, Donnerstag, 16. November, spielen Little Dragon im Capitol. Die schwedische Electro-Pop-Band vereint Einflüsse von Prince bis Janet Jackson und war mit den Gorillaz auf Welttournee. Spätestens seit ihrer Grammy-Nominierung für das Album „Nabuma Rubberband“ sind die Skandinavier auch hierzulande kein unbeschriebenes Blatt mehr.

Musik bekannt aus US-Serie „Orange Is The New Black“

Sehr experimentierfreudig sind die Tune-yards. Das Duo schichtet Ukulele, Gesang und Percussions übereinander und kreiert so eine ungewöhnliche Form von Indie Pop. Die Amerikaner erschaffen ihre verschroben-schönen Stücke live aus Loops und mit Bandbegleitung. Ihre Musik kam auch schon in der Hitserie „Orange Is The New Black“ zum Einsatz. Live gibt es die Kalifornier am Donnerstagabend im Capitol-Club zu hören.

Ebenfalls seit einigen Jahren auf der Erfolgsspur ist der britische Singer-Songwriter Tom Odell. Mit „Another Love“ gelang ihm 2013 der Durchbruch, sein Debütalbum „Long Way Down“ erreichte im gleichen Jahr Platin. Mittlerweile ist Odell auf den großen Bühnen Europas zuhause und präsentiert am Freitag, 17. November, sein aktuelles Album „Wrong Crowd“ in der Tonhalle. Fans von melancholischer, klavierbetonter Singer-Songwriter-Musik kommen bei dem Briten definitiv auf ihre Kosten.

Megaloh steht für hoffnungsvollen Hip-Hop mit Tiefgang und Beats der alten Schule. Der Berliner mit nigerianischen Wurzeln macht in seinen Texten nicht auf dicken Macker, sondern rappt auch über Selbstzweifel. Zusammen mit den Düsseldorfer Bläsern von Rhein Brass steht er am Freitagabend auf der Bühne der Tonhalle.

Noch nicht in den Charts, aber äußerst vielversprechend: Beim popNRW-Abend im Tanzhaus NRW werden am Samstag, 18. November, wieder vier Newcomer aus der Region vorgestellt. Diese Möglichkeit bekommen in diesem Jahr die Singer-Songwriterin Suzan Köcher aus Solingen, die Kölner Avant-Pop Band Xul Zolar sowie Woman. Das Männer-Trio mit dem weiblichen Bandnamen aus der Domstadt spielt eleganten Electro-Pop mit Funk-Einflüssen.