Düsseldorf. An den Falschen waren am Donnerstagnachmittag zwei Tageswohnungseinbrecher auf der Neusser Straße im Stadtteil Unterbilk geraten, als sie in die Wohnung eines 31-Jährigen einbrachen. Der Mann überraschte das Duo auf frischer Tat und überwältigte einen von ihnen. Er hielt den Einbrecher in Schach bis die Polizei eintraf und den einschlägig vorbestraften Mann festnahm.

Um 16.45 Uhr kehrte der Mieter einer Wohnung an der Neusser Straße nach Hause und wunderte sich darüber, dass er mit seinem Schlüssel die Wohnungstür nicht öffnen konnte. Als er durch den Spion blickte, nahm er Schatten in der Wohnung war. Sogleich sprang die Tür auf und ein ihm Unbekannter stürmte an ihm vorbei in den Hausflur. Dem Geschädigten gelang es jedoch den Täter in einem Handgemenge zu überwältigen und so lange festzuhalten, bis dass die von Nachbarn alarmierte Polizei vor Ort eintraf.

In der Zwischenzeit war der Komplize des Einbrechers über den Balkon geflohen. Er entkam samt Beute (Bargeld und Schmuck) in Richtung Ernst-Gnoß-Straße. Eine Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Der 40-jährige Einbrecher, der bei der Auseinandersetzung mit dem Geschädigten verletzt worden war, wird noch heute nach medizinscher Versorgung einem Haftrichter vorgeführt. Er ist einschlägig wegen Eigentums- und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten.