Düsseldorf-Wittlaer. Im Fall des tödlich verunglückten neun Jahre alten Mädchens ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Vermutlich noch am Mittwoch wird sie Zeugen befragen, die es entgegen bisheriger Erkenntnisse doch gibt. Das Kind befand sich auf dem Weg zur Franz-Vaahsen-Grundschule, als es am Dienstagmorgen an der Kalkstraße in Düsseldorf-Wittlaer mit seinem Fahrrad unter ein Auto geriet. Das Mädchen trug einen Helm, trotzdem konnte das Schlimmstes nicht verhindert werden – am Dienstagnachmittag starb das Mädchen im Krankenhaus. Eltern, Lehrer und Mitschüler wurden von Notfallseelsorgern behandelt.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Am Krausen Baum/Kalkstraße, wo die Rechts- vor Linksregelung gilt. Formalrechtlich trifft die 57 Jahre alte Pkw-Fahrerin nach bisherigem Stand keine Schuld. Das Kind hatte offenbar den Pkw übersehen. Die Polizei erforscht nun, wie schnell die Frau zum Zeitpunkt des Unfalls gefahren ist. Es gilt als sicher, dass sie nicht gerast ist, ob sie sich allerdings an die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer gehalten hat, ist noch nicht geklärt. Das wird zurzeit geprüft.

Die Kalkstraße ist zum größten Teil Anliegerstraße und Tempo-30-Zone. Anwohner jedoch beklagen, dass die Kalkstraße von ortsfremden Pkw-Fahrern, die von der B8N kommen als Abkürzung zur Bockumer Straße genutzt werde. Nach Auskunft der Polizei ist der genannten Kreuzungsbereich nicht als Unfallschwerpunkt bekannt. In Düsseldorf starb zuletzt 2008 ein Kind im Straßenverkehr. Ein 14 Jahre alter Junge war am Rather Broich unter eine Straßenbahn geraten. kus