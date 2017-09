Düsseldorf. Lebensgefährlich verletzt wurde am Morgen eine neunjährige Fahrradfahrerin auf dem Schulweg im Düsseldorfer Stadtteil Wittlaer. Laut Feuerwehr und Polizei befuhr das Mädchen eine Tempo-30-Zone und wurde an der Kreuzung Kalkstraße/ Am Krausen Baum von einem Auto erfasst. Polizei und Rettungsdienste wurden um 7.40 Uhr alarmiert.

Das Kind wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik nach Duisburg geflogen. Notfallseelsorger eilten zur Unfallstelle. Die Autofahrerin musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie stand unter Schock. Die Polizei ermittelt. red