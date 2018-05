Von Karaoke bis Sushi, von Cosplay bis Feuerwerk - eine Übersicht über das umfangreiche Programm am 26. Mai.

Düsseldorf. Zugegeben, alles zu sehen beim Japan-Tag am 26. Mai ist ein Vorhaben, das vermutlich nicht gelingen wird. Ganze 70 Zelte, in denen japanische Kultur vorgestellt wird, 20 weitere, in denen kulinarische Genüsse aus Fernost angeboten werden. Dazu ein Bühnenprogramm und noch mehr Attraktionen an verschiedenen Stellen - das ist schlicht nicht schaffbar innerhalb eines Tages. Für die bis zu 750 000 Besucher gilt es also, sich zu entscheiden. Damit die Auswahl vielleicht ein klein wenig leichter fällt, hier ein Überblick:

Hauptbühne am Burgplatz, 12.30 bis 22.45 Uhr

Hier wird der Japan-Tag um 12.30 Uhr eröffnet. Anschließend beginnt ein Musikprogramm. Um 13.20 Uhr spielen die japanische Heeres-Zentralband und das Musikkorps der Bundeswehr gemeinsam unter anderem Beethovens „Ode an die Freude“. Anschließend stehen den ganzen Nachmittag über deutsche und japanische Kinder- und Jugendgruppen auf der Bühne - vom Chor bis zur Trommelgruppe. Um 21.45 Uhr spielt zum Abschluss die Samurai J Band featuring Riko Sato ein Konzert.

(Bis zu 750000 Besucher werden am 26. Mai zum Japan-Tag in Düsseldorf erwartet. (Archivfoto: Young))

Reuterkaserne, 12 bis 22 Uhr

Genau hinsehen lohnt sich, an zahlreichen Demonstrations-, Ausstellungs- und Verkaufsständen gibt es einiges zu entdecken. Im Angebot sind etwa japanische Accessoires, Produkte rund um, Cosplay, Manga und Anime, T-Shirts, Modellbausätze oder Lehrbücher.

Rheinuferpromenade, 12 bis 22 Uhr

Auch am Rheinufer kann gebummelt werden, etwa über eine japanische Street-Food-Meile mit Sushi und mehr. Zudem gibt es in den Zelten aber auch Informationen und Mitmachaktionen wie ein Geschicklichkeitsspiel, Portraizeichnen und einen Japanisch-Schnupperkurs. Japanische Fernsehsender werden ebenso vorgestellt wir Antiquitäten und Tourismus-Angebote.

Mannesmannufer, 14 bis 18.30 Uhr

Auf der Bühne treten ab 14 Uhr Cosplayer in ihren bunten Kostümen in einem Modenschau-Wettbewerb gegeneinander an. Die Gewinner werden ab 16 Uhr gekürt, bevor es dann um 16.30 Uhr mit Karaoke weitergeht. Wer selbst mitsingen möchte, kann sich ab 12 Uhr im Zelt neben der Bühne anmelden.