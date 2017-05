Düsseldorf. Für die Katze, die Anfang Mai aus einem U-Bahn-Tunnel der Rheinbahn gerettet wurde, gibt es ein glückliches Ende: Die Düsseldorfer Autorin Stefanie Koch, die unter dem Pseudonym „Mia Winter“ Krimis schreibt, nimmt das Tier bei sich auf. Das erklärte sie am Mittwoch, bevor sie die Katze aus der Lesia-Klinik abholte.

Katze „Nell“ zieht jetzt zu Kater „Odysseus“

„Ich finde, man muss der kleinen Maus eine Chance geben“, sagte Koch über ihren neuen tierischen Mitbewohner. Die braun-schwarze Katze, die sie „Nell“ tauft, wird dann mit Kochs schon vorhandenem Kater „Odysseus“ zusammenwohnen. Den schätzt sie als „sozialen Typ“ ein, der mit seiner neuen Katzenfreundin keine Probleme haben werde. Auch Katze Nell sei „freundlich und zutraulich“, berichtete Koch. Sie habe das Tier bereits ausgiebig in der Klinik kennengelernt. Die Klinik bestätigte, dass die Katze ein neues Zuhause gefunden hat. Ärzte hatten das Tier dort versorgt und aufgepäppelt, nachdem es dehydriert und unterernährt aus einem U-Bahn-Tunnel der Rheinbahn gerettet worden war.

Ein Mitarbeiter der Rheinbahn hatte die Katze in der Nacht des 4. Mai über den Bahnsteig an der Haltestelle „Steinstraße/Königsallee“ flitzen sehen und daraufhin vergeblich versucht, die Katze einzufangen. Das Tier versteckte sich allerdings im Tunnel und ließ sich nicht herauslocken. Mit Hilfe des Katzenschutzbundes und mehreren Lebendfallen mit Futter wurde die Katze dann mitten in der Nacht eingefangen.