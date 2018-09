Die Gastromeile in Pempelfort wächst um ein spanisches Angebot. "Tapaseria" heißt das neue Restaurant.

Düsseldorf. Tapas genießt man warm oder kalt, im Sitzen oder Stehen. Die kleinen Appetithäppchen, die in Spanien üblicherweise in Bars und Bodegas zu Wein und Bier verzehrt werden, gibt es jetzt auch auf der Gastromeile an der Moltkestraße in der neuen Tapaseria. „Wir wollen der Stadtteilspanier hier in Pempelfort werden“, kündigt Gastronom Mansur Basam an.

Der gebürtige Afghane betreibt bereits seit zehn Jahren mit Erfolg das Classic Western Steakhouse an der Tußmannstraße, das Reef&Beef an der Lennéstraße und ein weiteres gleichnamiges Steakhaus in Köln. Das als „Golden Calf“ wenig erfolgreich geführte Lokal wurde noch zu einer Weinbar, bevor Basam es jetzt zu seiner Tapaseria machte.

Katalanische Spezialitäten serviert im modernen Ambiente mit rustikalen Tischen, Lederstühlen, echten Brandklinkern und Wandregalen voller Wein - Basam ist überzeugt, dass sein Konzept ankommt: „Wir werden zur Nummer 1 unter den authentischen Spaniern werden“, sagt er. In der Küche ist Hassan der Chef, ein Marokkaner, der lange in Spanien gekocht hat. Das Schöne an Tapas sei, dass es keine Vorschriften gebe: „Da kann Hassan ganz kreativ die leckersten Häppchen zaubern.“ Tapas sind stets die kleinsten und günstigsten Gerichte auf der Karte, ideal für alle, die sich nicht festlegen wollen: „Du kannst alles probieren, Fisch, Fleisch, Gemüse und am besten mit einem Rioja oder San Miguel und guten Freunden, alles ganz unkompliziert.“

Es gibt eine gemischte Tapas-Platte für 19 Euro oder einzelne Häppchen. Meeresfrüchtesalat (6,- Euro), Bohnensalat (4,50), spanisches Kartoffelomelette (5,90), Rindfleischbällchen in Tomatensoße (6,50), marinierte Rindfleischspieße (9,50) und gegrillter Tintenfisch (7,50) gehören zum Angebot wie Pimientos de Padrón, die gebratenen Parikaschoten (6,50) und Boquerones Fritos (frittierte Sardellen für 6,50). Neben den pikanten Häppchen bietet die Tapaseria auch Paella mit Hähnchen und Garnelen (14,90 Euro) oder Edelfisch, Garnelen und Muscheln (17,90) und auch Fleisch und Fisch vom Grill. 40 Gäste haben Platz in der Tapaseria, die überdachte Außenterrasse bietet weitere 34 Plätze. Dazu wird es regelmäßig Events geben, gestartet wird im Herbst mit Flamenco-Tanz.

Tapaseria, Moltkestraße 120. Geöffnet täglich ab 15 Uhr, sonntags geschlossen. Telefon: 0211 51507979.