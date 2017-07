Für die Kunden ist die neue Art der Rückgabe nun noch schneller. Mussten sie zuvor noch die Bücherstapel im ersten Schritt bei der Rückgabe erfassen lassen und im zweiten in eine Kiste legen, ist nun nur noch ein Schritt erforderlich. Man stellt die Bücher - auch mehrere gleichzeitig - ins Regal, schon ist die Rückgabe erfasst und verbucht. Auf einem Bildschirm erscheinen die Titel der zurückgegeben Medien sowie ein Häkchen. Ob eine Nachzahlung fällig ist, erscheint allerdings aus Datenschutzgründen nicht auf dem Bildschirm. Kunden, die Leihfristen überschritten haben, müssen die fälligen Gebühren nach wie vor an der Theke bei den Bücherei-Mitarbeitern bezahlen.

Düsseldorf. Ein Pilottest zur Rückgabe der ausgeliehenen Medien findet zurzeit in der Stadtteilbücherei Bilk statt. Gleich im Eingangsbereich der Bücherei im Stadtteilzentrum an der Friedrichstraße steht ein weißes, neues Regal mit 20 Fächern. Es ist ein besonderes Möbel, mit integrierter Radio-Frequenz-Technik (RFID). Die erkennt per Funk die Chips, beziehungsweise Etiketten in den Büchern. Die Rückgabe von Büchern ist in Sekunden erledigt.

In der Bilker Filiale testen die Stadtbüchereien ein neues System. 2018 soll es an allen Standorten eingeführt werden.

Neben dem neuen Rückgabe-Regal für Bücher befindet sich auch die Station, an der CDs und DVDs abgegeben werden können. Die Kunden legen diese auf einen Stapel, auch hier erscheinen auf einem Bildschirm die Titel, dann muss man die CDs allerdings noch in die Box darunter legen. Hier will Silke Liesenkloß noch ein anderes System testen, bei dem auch die Rückgabe der Filme und Musik-Cds in einem Schritt erfolgen kann.

Ein Kunde, der gerade seine Bücher auf die flotte neue Art zurück in den Umlauf gebracht hat, ist dennoch unzufrieden: „Das ist einfach. Aber es ist furchtbar, weil es Arbeitsplätze vernichtet“, sagt der Mann, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er kritisiert die Selbstbedienung, in der Bücherei, in Banken und Geschäften generell.

Silke Liesenkloß hat schon einige Kunden gehört, die Angst haben, dass die Arbeitsplätze in der Bücherei wegrationalisiert werden. Sie erklärt, dass noch keine Stelle abgebaut worden sei. „Wir bekommen immer mehr Arbeit, doch durch das schnelle Ausleih- und Rückgabesystem gibt es kein Warten mehr an der Theke“, sagt die Bücherei-Leiterin. Und: „Wir haben nun mehr Zeit für individuelle Beratung.“ Schließlich zählte die Bilker Bücherei mit mehr als 90600 Besuchern auch wieder die meisten aller Stadtteilbüchereien. Und auch die Entleihungen blieben mit 332 171 konstant.

Wie teuer die Umrüstung auf das neue System sein wird, steht laut Liesenkloß noch nicht fest. Die Geräte will die Stadt leasen.