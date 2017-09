Mit Hilfe von SignaturPads soll an vielen Stellen der Papierausdruck überflüssig werden.

Nach dem Umzug in den neuen Standort eröffnete Personal- und Organisationsdezernent Andreas Meyer-Falcke das Bürgerbüro Kaiserswerth An St. Swidbert 17. Meyer-Falcke dankt den Mitwirkenden, die den Umzug in kürzester Zeit realisierten und insbesondere dem Amt für Gebäudemanagement: „Ich freue mich, dass es dank der guten Zusammenarbeit mit dem Amt für Gebäudemanagement nach schwieriger Akquise gelungen ist, einen neuen Standort im Ortskern von Kaiserswerth zu finden, der sowohl dem Bürgerbüro, als auch der Bezirkspolizei mindestens vorübergehend eine neue Heimat geben wird.“ Der Dezernent freut sich zudem über einen technischen Zugewinn: „Den Umzug und den Auf- und Abbau der Technik konnten wir nutzen, indem in Kaiserswerth nun auch neue Technik in Form von SignaturPads zum Einsatz kommt.“

Mit Hilfe der SignaturPads wird an vielen Stellen der Papierausdruck überflüssig werden. Durch eine Verbindung zur elektronischen Akte werden auch nachträgliche Archivierungsarbeiten deutlich minimiert. „Diese Technik wird peu à peu in allen zwölf Bürgerbüros eingesetzt und ist ein weiterer Schritt im wichtigen Themenfeld der Digitalisierung“, erläutert Meyer-Falcke.

Auch wenn die Suche nach einem endgültigen, neuen Standort für das Bürgerbüro parallel weiterläuft, um langfristig geräumigere Büroflächen in optimaler Lage in Kaiserswerth zu finden, freut sich das Team des Bürgerbüros Kaiserswerth laut Stadt darauf, die Düsseldorfer nun am neuen Standort begrüßen zu dürfen. Red