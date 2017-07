Kombibad bekommt nun doch ein Sportbecken. Grundstücksverkäufe sollen Kosten von rund 23 Millionen Euro senken.

Düsseldorf. Nächste Woche wird im Stadtrat Teil III des Bäderkonzeptes 2020 verabschiedet: Dann steht – nach dem neuen Hallenbad Oberkassel und dem Kombibad am Flinger Broich – Benrath auf der Agenda: Das neue Hallenbad an der Regerstraße soll Ende 2020 eröffnen. Zudem wird das Freibad saniert und um ein Kleinkinderbecken erweitert.

Ursprünglich wollte die Bädergesellschaft das marode Hallenbad aus den 50er Jahren abreißen und durch ein reines Mehrgenerationen-Gesundheitsbad ersetzen. Doch bei der Bürgerbeteiligung kam heraus, dass die Nutzer – Bürger und Schulen – keinesfalls auf ein 25-Meter-Schwimmbecken verzichten wollen. Die Bädergesellschaft beugte sich diesem wenig überraschenden Wunsch und integriert nun ein Sportbecken mit Einer- und drei-Meter-Brett in das Neubaukonzept – allerdings wird das 25 Meter-Becken mit nur vier Bahnen recht schmal ausfallen. Dafür gibt es ein auch räumlich getrenntes Nichtschwimmer-/Kursbecken mit Hubboden, ein Vitalwarmwasser-, Kleinkinder- und Soleaußenbecken, Whirlpool, Warmluft- und Gymnastikraum.

Ein Investor baut Wohnungen, ein anderer ein Wellness-Center

Machbarkeitsstudie Benrath

Stadt und Bädergesellschaft. rechnen grob mit Kosten von insgesamt 22,8 Millionen Euro, das haben Architektenbüros aus der Bäderbranche geschätzt. Im Sportausschuss stellte Roland Kettler, der Chef der Bädergesellschaft, das Konzept vor, am Freitag in der Bezirksvertretung im Benrather Rathaus vertrat ihn Carina Jakobi. Alles in allem ist die Politik zufrieden, zumal das Konzept den Bedürfnissen der Nutzer angepasst wurde. „Das wird ein sehr schönes Familienbad“, sagt etwa Monika Lehmhaus (FDP).

Doch insbesondere zu Kosten und Finanzierung gibt es Klärungsbedarf. Udo Skalnik (SPD) nennt die Verwaltungsvorlage für den Bedarfsbeschluss „ein bisschen dünn“ und sagt: „Gerade bei der Refinanzierung ist es sehr unkonkret.“ Da beabsichtigt die Bädergesellschaft, zwei (Teil-)Grundstücke auf dem Areal des Bades zu verkaufen. Ein Investor will Wohnungen bauen, ein anderer ein Wellnesscenter. Mindestens 13 Millionen Euro müssten dafür zu erzielen sein, vermutlich ist der Marktwert des Bodens am feinen Benrather Komponistenviertel aber deutlich höher.

Die Detailplanungen für das Kombibad Benrath sollen möglichst noch in diesem Sommer beginnen, in einem Jahr könnte der Bau starten, Ende 2020 stünde dann, falls alles optimal läuft, die Neueröffnung an. Das Freibad kann noch dieses und nächtes Jahr öffnen, 2019 bleibt es geschlossen.

Doch Zeitpläne für große Bauprojekte werden schnell Makulatur, das hat sich auch beim Bäderkonzept 2020 schon erwiesen. So sollten Oberkassel und Flingern eigentlich 2017 oder 18 fertig sein, jetzt ist man froh, wenn wenigstens dieses Jahr noch Baubeginn ist. Lehmhaus: „In Oberkassel soll zumindest mit der Freimachung des Gebietes noch 2017 begonnen werden, da halten wir den Druck hoch.“

Für den Flinger Broich kündigt die Bädergesellschaft nunmehr das vierte Quartal 2019 als Eröffnungstermin des neuen Hallenbades an.