Großer Andrang herrschte am Abend auf der Schadowstraße: Hunderte wollten bei der Neueröffnung von P & C dabei sein.

Jessica Schwarz und Model Sara Nuru kamen zur Feier.

Düsseldorf. Neuer Look und neues Konzept – Donnerstagabend hat das Modehaus Peek & Cloppenburg 1400 Gäste zum Pre-Opening-Event an die Schadowstraße geladen. Auch die Schauspielerin Jessica Schwarz, das Model Sara Nuru und die Modebloggerinnen Lisa RvD und Alexandra Lapp waren dabei. Der belgische Sänger und Songschreiber Milow sorgte für den musikalischen Rahmen.

Modevielfalt auf sechs Stockwerken und 16 000 Quadratmetern, seit Donnerstag präsentiert sich die Bekleidungshauskette mit einem modernisierten Design. Der Umbau der neu gestalteten Flächen dauerte drei Monate während des laufenden Geschäftsbetriebes und beschränkte sich auf drei Etagen. Neue Themenwelten und neue Flächenaufteilung sollen eine optimierte Orientierung bieten.

Die Mode soll im Erdgeschoss heller und offener präsentiert werden

Botanicals (Pflanzenmotive), Athleisure (Sportswear), Gelb als Farbthema und Marine-Styles mit Streifen sind die Modetrends für Frühjahr und Sommer. Dschungelprints und auch feine Blumenstickereien verzieren vor allem robuste Denim-Jeans. Jetzt werden die lässigen Looks für den Alltag im Erdgeschoss noch offener und heller präsentiert. In der Boutique im Untergeschoss sollen vor allem die jüngeren Kunden die passende Mode finden. Hier ist eine neue große Fläche für Schuhe mit grafischem Fotoboden und leuchtendem „Shoes“-Schriftzug sowie integrierten Sitzflächen hinzugekommen. Klassische Sneaker und angesagte Highlights sollen hier ihre Käufer finden. Im dritten Obergeschoss ist der Avantgarde-Bereich für die gehobene Mode von Labels wie Hugo, Max&Co, Cinque und Drykorn neugestaltet worden. Insgesamt umfasst das Portfolio von P&C in Düsseldorf über 400 Labels.

„Unsere Verkaufsflächen und unser Sortiment sind neben dem Verkaufspersonal die besten Aushängeschilder“, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Architektur und Store-Design sei ein ganz besonderes Anliegen, um die Flächen für die Kunden attraktiver zu gestalten. „Als Multimarken-Händler stehen wir vor der Herausforderung, eine vielschichtige Kundschaft zu bedienen“, hieß es weiter. Es sei wichtig, mit der Zeit zu gehen und den Kunden regelmäßig ein modernes Ambiente durch ein Facelift der Flächen zu bieten. Bereits vor vier Jahren hatte P&C seine Verkaufsfläche um 2000 Quadratmeter vergrößert und neugestaltet – ein halbes Jahr bevor das Kaufhaus Breuninger am Kö-Bogen neu eröffnete.