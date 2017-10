Mädchenhaus ist ab November erreichbar per Nottelefon.

Für Mädchen und junge Frauen zwischen zwölf und 21 Jahren, die vor Zwangsverheiratung, aber auch sexualisierter und häuslicher Gewalt, Genitalverstümmelung, Zwangsprostitution, Ehrenmord und Menschenhandel fliehen müssen, gibt es in Düsseldorf einen neuen anonymen Zufluchtsort: Am 1. November wird das Mädchenhaus mit sieben Plätzen eröffnet – neben Bielefeld die zweite Einrichtung ihrer Art in Nordrhein-Westfalen. Die Zuflucht kann junge Frauen rund um die Uhr aufnehmen, an 365 Tagen im Jahr. Bis zu sechs Monate sollen die traumatisierten Mädchen Schutz und Ruhe finden und mit Hilfe von speziell geschulten Pädagoginnen neue Perspektiven entwickeln können.

Jede Betroffene erhält für die Zeit ihres Aufenthaltes ein eigenes Zimmer und damit auch einen Rückzugsort und bekommt schnelle, unbürokratische Hilfe und eine intensive Betreuung. „Jedes Mädchen wird seine eigene Betreuerin haben und so lange bei uns bleiben, bis eine geeignete Anschlusshilfe gefunden ist“, verspricht Patricia Baum von Pro Mädchen. Der Verein ist Träger des neu geschaffenen Angebotes. „Wichtig für einen erfolgreichen Start ist nun, dass das neue Mädchenhaus von den Jugendämtern des Landes wahrgenommen und belegt wird“, sagt die Projektkoordinatorin Sarah Pastor. Denn nur so könne sich das Haus finanzieren: „Die Jugendämter tragen die Kosten für Unterbringung und Betreuung“, fügt Marianne Mann vom Vorstand Pro Mädchen hinzu. Die Anschubfinanzierung für Sanierung und Einrichtung des 350 Quadratmeter großen Hauses in Zentrumsnähe leistete das NRW-Familienministerium.

Zunächst hat das Mädchenhaus einen Projektstatus. „Bis April 2018 wird sich zeigen, wie sehr die Einrichtung gebraucht wird und ob sie weitergeführt wird.“ Dass das Mädchenhaus nach der Projektphase zu einer dauerhaften Einrichtung wird, davon gehen alle Beteiligten aus. Der Verein Pro Mädchen besteht seit 1989 und bietet mit 20 Mitarbeitern an der Corneliusstraße einen offenen Treff (Mädchentreff Leyla) und eine Beratungsstelle an.

Wo genau sich indes das neue Schutzhaus befindet, wird zur Sicherheit der Mädchen natürlich geheim gehalten. Wer Hilfe braucht, erreicht die Einrichtung ab 1. November über das Nottelefon des Mädchenhauses rund um die Uhr unter Telefon 0211 31192960.