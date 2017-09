Vom Umbau des Commerzbank-Turmsüber den Abriss der alten West LB bis zum Gründerzeithaus – Initiatoren nennen viele Beispiele.

Der Verein „denkmal düsseldorf“ hat sich in diesem Jahr gegründet. Auslöser war der politische Beschluss zum Abriss der alten West-LB-Zentrale auf dem Grundstück Fürstenwall/Friedrichstraße. Zuvor hatte Vereinsvorstand Thorsten Graeßner – noch in seiner Funktion als Bezirksvertreter der Grünen – den Denkmalschutz für die „Keimzelle der West LB“ in der Friedrichstadt angemahnt. Doch die Denkmalschützer der Bauaufsicht hatten das Gebäude, das von 1949 bis 1952 gebaut worden war, als „ein 08/15-Bürohaus“ eingestuft. Zum Bedauern von Graeßner, aber auch Anliegern in Friedrichstadt, bleibt vom alten West-LB nur ein kleiner Teil der historischen Fassade der ehemaligen Landesbank aus dem Jahr 1895 stehen und wird in den Neubau integriert.

Viel zu wenig, wie auch Ingo Schiweck findet. Er hat mit Graeßner den Verein gegründet. Der promovierte Historiker, 1974 in der Landeshauptstadt geboren, ist auch an Architektur interessiert. Er nennt sich selbst einen „überzeugten Düsseldorfer“. Mit dem Verein, der inzwischen zehn Mitglieder zählt, möchte er verhindern, dass „Düsseldorf weiter sein historisches Erbe mit Füßen“ tritt.

Dem Verein geht es um Schönheit und um Stadtgeschichte

Schiweck ist unzufrieden: „Der Fall des West LB-Gebäudes hat gezeigt, dass man als normaler Bürger viel zu spät von den Projekten erfährt.“ Er wirft Politikern vor, Bauvoranfragen oder -anträge oft „durchzuwinken.“ Der Verein, der auch den Abriss des einst unter Denkmalschutz stehenden Tausendfüßlers kritisiert, will nun mit „Leuchtturmprojekten“ das Architektur-Erbe in den Fokus rücken.

Dazu nennt Ingo Schiweck aktuelle Beispiele. Am kommenden Dienstag, 19. September, 17 Uhr, steht in der Bezirksvertretung 3 eine Bauanfrage zur Brunnenstraße 27 auf der Tagesordnung. Der Eigentümer will das Haus abreißen. Auf dem Grundstück soll ein Haus mit 27 Appartements für Studenten entstehen. Der Verein sehe zwar auch die Notwendigkeit des Wohnungsbaus, doch er möchte das gründerzeitliche Gebäude „als architektonisches Zeugnis der Bilker Geschichte“ retten.

Das Haus sei etwa 1890 erbaut worden, damals war der Fuhrunternehmer Anton Schmalscheidt hier ansässig. Daran erinnert heute noch die Pferdekopfskulptur über der Durchfahrt zum Hof. An der Fassade sehe man zudem mit dem Schriftzug „Papierverarbeitung“ eine Reminiszenz an die wichtige Rolle der Papierindustrie in Bilk. Der Verein möchte, dass das Haus erhalten bleibt. Dazu hat er vor ein paar Tagen die Feststellung des Denkmalwertes des Hauses mit dem Pferdekopf beantragt.