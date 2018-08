Es entstehen Räume für Naturwissenschaften und eine kleine Mensa.

Düsseldorf. Wie ein Feld von überdimensionalen Maulwurfshügeln ziehen sich Bohrlöcher für die Untersuchung des Baugrundes am Max-Planck-Gymnasium entlang. Vom Neubau ist noch nichts zu sehen. Im Mai erst ist die Baustelle für den Erweiterungsbau der Schule an der Koetschaustraße 36 eingerichtet worden. In den nächsten Wochen dann soll laut Stadt mit der Errichtung des Rohbaus begonnen werden.

Inklusive der Sanierung der bestehenden Räume investiert die Stadt 14 Millionen Euro in ihr Gymnasium. Geplant ist ein dreigeschossiger Erweiterungsbau mit neun Klassen- und sechs Nebenräumen für die Naturwissenschaften. Die bestehenden Räume für Biologie, Chemie und Physik werden in Stammklassenräume umgewandelt. Im Erdgeschoss wird es zudem eine kleine Mensa mit Cafeteria inklusive Cook-and-Chill-Küche geben. Auch ein Musikraum wird im Gebäude eingerichtet.

Der Zeitplan sieht wie folgt aus: 2020 soll das Gymnasium fünfzügig sein. Neubau und Außenanlage sollen entsprechend im Juni des Jahres fertiggestellt werden. Die alten Naturwissenschaftsräume werden dann über einen Zeitraum von neun Monaten saniert. Gleichzeitig soll es brandschutztechnische Erneuerungen geben. Das gesamte Projekt soll dann im Juli 2021 abgeschlossen sein. ale