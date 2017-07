Dr. med. Matthias Banasch leitet Klinik für Innere Medizin.

Düsseldorf. Dr. med. Matthias Banasch hat die Leitung der Klinik für Innere Medizin mit Gastroenterologie und Onkologie am Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie. Damit folgt der 44-Jährige auf Prof. Dr. med. Joachim Erckenbrecht (67). „Wir haben mit Privatdozent Dr. med. Banasch einen erfahrenen Chefarzt als Nachfolger für Prof. Dr. Erckenbrecht gefunden, der nach über 26 Jahren erfolgreicher Tätigkeit bei der Kaiserswerther Diakonie in den wohl verdienten Ruhestand geht“, freut sich Klaus Riesenbeck, Vorstand der Kaiserswerther Diakonie. „Mit Herrn Dr. Banasch gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich der Gastroenterologie. Zu seinen Aufgaben zählen die Klinikleitung sowie die Weiterentwicklung des Interdisziplinären Darmkrebszentrums gemeinsam mit dem Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, PD Dr. med. Christian Möbius“, so der Vorstandssprecher weiter. „Gute Medizin ist immer Teamarbeit“, ist die Überzeugung des neuen Chefarztes.

Zuletzt war der gebürtige Holsteiner Leiter der neugegründeten Abteilung für Gastroenterologie und Allgemeine Innere Medizin am St. Elisabeth-Hospital in Herten. Zu den Schwerpunkten seiner 80- Betten-Abteilung gehörten neben der Gastroenterologie auch die Onkologie und Palliativmedizin, Diabetologie und Infektiologie. Sein besonderes Interesse gilt den innovativen Verfahren der Interventionellen Endoskopie.