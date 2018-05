Neue Flughafen-Schranke ist schon kaputt

Knapp über eine Million Euro lässt sich der Flughafen neue Schranken kosten, um das Chaos an der Terminalzufahrt in den Griff zu bekommen. Wer seine Lieben bringt oder abholt, soll sich beeilen, sonst fallen teure Gebühren an. Bevor das System startet, ist ein Teil der Schranken schon kaputt. „Die Beschädigungen an einzelnen Schranken wurden durch einen Sattelzug verursacht, der sich in diesen Bereich verfahren hatte, sowie durch einige Autos“, erklärt Flughafensprecher Christian Hinkel. Trotzdem will man mit dem Projekt im September oder Oktober an den Start gehen. Zunächst ist eine Testphase geplant. si