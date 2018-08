Es sind noch einige Restplätze frei.

Der Gerresheimer Turnverein bietet auch nach den Sommerferien wieder neue Gesundheits- und Fitnesskurse an. In denen gibt es noch einige Restplätze. Die meisten Kurse finden freitags statt und gehen über zwölf Wochen bis Mitte Dezember. Die einzelnen Angebote in der Übersicht:

„Fitness 360 Grad“ (Kursnummern: 1849 und 1852)

Der Mittwochskurs beginnt kommende Woche am 29. August und läuft bis zum 5. Dezember. Trainiert wird jeweils eine Stunde von 18 bis 19 Uhr. Der Freitagskurs findet morgens von 9 bis 10 Uhr statt, beginnt am 31. August und geht bis zum 14. Dezember.

„Vital 360 Grad“ (Kursnummern: 1851 und 1852)

Für den Vital-Kurs gibt es gleich zwei Freitagstermine: von 10 bis 11 Uhr und von 11 bis 12 Uhr. Los geht es kommende Woche am 31. August, letzter Termin ist der 14. Dezember. GTV-Mitglieder zahlen für die zwölf Stunden 60 Euro, alle anderen 84 Euro.

„Easy Workout mit Pilatesübungen“ (Nummer: 1854)

Auch der Pilateskurs findet immer freitags statt, jeweils von 19 bis 20 Uhr. Los geht es kommende Woche, am 31. August, trainiert wird zwölf Mal bis zum 14. Dezember.

„Body Forming und Body Toning“ (Kursnummer: 1855)

Eine Stunde später, jeweils von 20 bis 21 Uhr, findet der Body-Forming-Kurs statt, der beginnt ebenfalls am Freitag kommender Woche, 31. August, und geht zum 14. Dezember.

Weitere Informationen – auch zu den übrigen Teilnahmegebühren und den Orten – sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es per Telefon unter der Nummer 200 45 66 oder per E-Mail unter:

info@gerresheimer-tv.de