Christine Wolf ist Ansprechpartnerin für den Bezirk 1.

Düsseldorf. Seit kurzem haben die Menschen im Zentrum der Landeshauptstadt eine neue Ansprechpartnerin bei der Polizei. Die 42-jährige Oberkommissarin Christine Wolf will ganz nah dran sein an den Bürgerinnen und Bürgern ihres Bezirks. „Der unmittelbare Austausch, das persönliche Gespräch und die Möglichkeit, direkt auf die Wünsche und Anregungen der Menschen eingehen zu können, sind mir sehr wichtig“, so Wolf. Christine Wolf ist seit über 25 Jahren Polizistin und seit 1994 in unterschiedlichen Funktionen im Polizeipräsidium Düsseldorf tätig. Zuletzt war sie lange Jahre als Sachbearbeiterin in der Einsatzleitstelle. Nun hat die gebürtige Düsseldorferin ihr Büro am Oberbilker Markt bezogen.