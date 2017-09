In insgesamt 27 Berufen können Handwerker im Bereich der Düsseldorfer Kammer inzwischen ihren Meister machen. Neu sind aktuell die Meisterschulen bei den Kosmetikern und bei den Holz- und Bautenschützern.

Im letztgenannten Berufsfeld geht es um Spezialisten mit großem Fachwissen und handwerklichen Können bei den Baumaterialien Holz und Stein. „Die Instandsetzung und Sanierung von alter Bausubstanz gewinnt zunehmend an Bedeutung. Ihr geht es um ständig sich verändernde Aufgabenstellungen“, weiß Arno Momper von der Handwerkskammer.

Bei den Kosmetikern ist 2017 der Pilotlehrgang gestartet worden

Die Spezialisten müssen Schäden bei Holzbauteilen, im Mauer- sowie im Betonbauwerk erkennen, beurteilen und beheben. Auch die Dokumentation ist sehr wichtig. Zudem müssen sie ihren Betrieb führen und den Nachwuchs ausbilden können. Seit 2009 gibt es den Ausbildungsberuf. 2012 ist der erste Lehrgang in Düsseldorf gestartet. Er dauert 23 Monate und wird in Teilzeit absolviert. Dazu kommt eine Woche Blockunterricht. Die Düsseldorfer Kammer ist bundesweit die einzige, die mit Unterstützung des Bundesverbandes der Holz und Bautenschützer diese Meisterschule anbietet. Nachfragen gibt es aus dem gesamten Bundesgebiet.

Neu ist in Düsseldorf auch die Meisterschule für Kosmetiker, die in diesem Jahr mit einem Pilotlehrgang gestartet ist. Unterrichtet wird hier immer montags, damit auch Friseure die Chance zur Teilnahme haben. Dazu kommen zwei Wochen Blockunterricht. Bei der Meisterschule geht es um die Fachpraxis genauso wie um das theoretische Wissen.

„Wichtig ist neben der Behandlung die kompetente und individuelle Beratung der Kunden, wenn es zum Beispiel um die Verträglichkeit von Stoffen geht. In der kosmetischen Chemie geht es darum, was in den Produkten drin ist, und wie bzw. wann diese angewendet werden können“, erklärt Momper. Themen auf dem Weg zum Meister sind auch unter anderem Massagetechniken, die Behandlung von Problemzonen, Gesundheitsförderung und Ernährung. Dazu kommen Betriebsorganisation, Kalkulation und Marketing. Insgesamt dauert die Meisterschule elf Monate.

„Institute gibt es in diesem Bereich viele. Mit dem Meister kann man als Kosmetiker seine Kompetenz und Qualität dem Kunden gegenüber nachweisen“, sagt Arno Momper.

hwk-duesseldorf.de