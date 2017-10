14,45 Millionen Euro: Maria-Montessori-Gesamtschule wird saniert.

Die Maria-Montessori-Gesamtschule in Flingern wird für 14,45 Millionen Euro erweitert, saniert und eingerichtet. Gestern haben die Abbrucharbeiten der maroden Gebäude begonnen. In einem Monat soll das Baufeld für den Erweiterungsbau frei sein. Umgesetzt wird das Projekt an der Lindenstraße 140 von der Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM), einer städtischen Tochtergesellschaft.

Wegen stetig steigender Schülerzahlen wird die ehemals dreizügige Sekundarschule Lindenstraße 140 in eine vierzügige Gesamtschule mit Hauptstandort Lindenstraße sowie mit einer Dependance an der Rosmarinstraße 28 entwickelt. An der Lindenstraße sollen künftig rund 570 Schüler in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 und 11 bis 13 unterrichtet werden. Dazu muss Gebäude aus dem Jahr 1907 umgebaut und saniert werden. Erweitert wird zunächst auf der Fläche des bestehenden aber maroden Aula- und Mensabereichs. Danach wird das fünfgeschossige Bestandsgebäude barrierefrei umgebaut. Der Neubau soll im Juni 2019 fertig sein, das Gesamtprojekt im Dezember 2020. Dazu erklärt OB Thomas Geisel: „Insgesamt werden wir bis zum Jahr 2022 über 700 Millionen Euro in die Erweiterung und Sanierung Düsseldorfer Schulen sowie in den Bau von Sporthallen investieren.“