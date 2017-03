Die Hamburger Rapper von Neonschwarz treten Samstagabend im Zakk auf. Sie sind Vertreter des politischen Rap.

Düsseldorf. Neonschwarz aus Hamburg sind Vertreter eines neuen, politischen Rap in Deutschland und gastieren am Samstag im Zakk. Gründungsmitglied Johnny Mauser sprach im Vorfeld mit uns über das schöne Leben und Rucksack-Rapper.

Johnny, Eure aktuelle Tour steht unter dem Motto „Dies das Ananas“. Was bitteschön ist damit gemeint?

Johnny Mauser: Das ist erstens eine Redewendung, die aussagt: „Das, was du mir vorschreiben möchtest, geht mir links ins Ohr rein und rechts wieder raus.“ Wir haben unseren eigenen Kopf. Und zweitens ist die Ananas für uns in der Band zum Symbol für die Suche nach dem schönen Leben geworden.

Und was ist für Euch dieses „schöne Leben“?

Mauser: Das schöne Leben ist ein Leben, das den Menschen wirklich gut tut – und zwar unabhängig von der 40-Stunden-Lohnarbeitswoche. Es ist das Leben in einer Solidargemeinschaft, in der nicht die Ellbogen ausgefahren werden und in dem man sich nicht mit Grenzen voneinander abschottet. Es ist ein Leben, in dem die Dinge gerechter verteilt sind. Das hört sich in der Tat schön an. Und es zeigt: Neonschwarz sind eine Band, die politisch agiert und die damit dem Genre des Rap eine neue Richtung gibt – weg von der Proleten-Schiene eines Bushido.

Wer

Wo und wann Neonschwarz bestehen aus den Rappern Johnny Mauser und Captain Gips sowie der Sängerin Marie Curry und dem DJ Spion Y. Sie gründeten sich 2012 in Hamburg und veröffentlichten mit „Fliegende Fische“ (2014) und „Metropolis“ (2016) bislang zwei Alben. Derzeit gelten sie neben der Antilopen Gang und Zugezogen Maskulin als erfolgreichste Vertreter des (politischen) Rap hierzulande. Weil ihre Texte eher linkspolitisch sind, wird ihre Musik mitunter auch ironisch als „Zeckenrap“ bezeichnet – in Anlehnung an den meist von Rechten verwendeten Begriff „Zecke“ als Beleidigung für Menschen mit linker Einstellung. Neonschwarz gastieren am Samstag um 21 Uhr im Zakk an der Fichtenstraße. Tickets (15 Euro) gibt es in allen Vorverkaufsstellen. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 17 Euro. neonschwarz-music.com

Ist Rap der neue Punk?

Mauser: Ja, durchaus. Historisch war er das ja irgendwie schon immer: In den USA entstand er ursprünglich als Sprachrohr der Unterdrückten. Und auch hierzulande gab es bereits früh politischen Rap – er wurde nur nie von der Masse gehört. Hier war lange nur belangloser Hip-Hop erfolgreich, der sich um dicke Autos und Ähnliches drehte. Aber in den vergangenen Jahren haben sich tolle Sachen entwickelt, die nachdenklich bis konkret politisch und damit sogar erfolgreich sind. Siehe Marteria oder Casper. Und in dieser Ecke sind wir eben auch zu finden. Ich gebe zu: Auch ich höre manchmal die eher prollige Schiene von, sagen wir, Straßen-Rap. Da ist ja nicht alles schlecht. Nur: Wenn sich auch der hundertste Song um Drogen und Dealen dreht, dann ist es auch mal gut.

Ich habe gesehen, dass Du im Internet häufig als „Backpack-Rapper“ bezeichnet wirst. Was ist das – ein „Rucksack-Rapper“?

Mauser: Das sind die Rapper, die sehr „real“, echt, der Szene verbunden sind. Sie halten die alten Hip-Hop-Regeln ein – und sprühen zum Beispiel Graffiti, gehen regelmäßig auf Hip-Hop-Jams, um dort mit anderen zu rappen, und achten darauf, nicht zu kommerziell zu werden. Und ja: All das tue ich. Aber: Ich habe mir diese Bezeichnung nicht selbst gegeben, denn ich mag es eigentlich nicht, in eine Schublade gesteckt zu werden.

Verständlich. Zudem wird es ja ab einem gewissen Bekanntheitsgrad auch schwer, auf Hilfe von außen zu verzichten. Sprich: Man kann nicht ewig unkommerziell bleiben, oder?

Mauser: Eben. Wenn wir uns jetzt auf die Straße stellen und Musik nur noch dort machen und verkaufen würden, oder wenn wir die verschiedenen Plattformen im Internet ablehnen würde – dann würde uns das nicht weiterhelfen. Die Miete muss eben trotz allem bezahlt werden. Zudem sind wir froh, ein Label wie Audiolith zu haben, das unsere Platten vertreibt und uns hilft. Es geht nicht ohne. Wobei wir nach wie vor Menschen unterstützen, die diese alten Werte hochhalten – etwa Betreiber von Jugendzentren, die ihren Laden selbst schmeißen und darauf achten, dass sich jeder den Eintritt zu einem Konzert leisten kann.

Kennt Ihr eigentlich Eure Rapper-Kollegen aus Düsseldorf, die Antilopen Gang?

Mauser: Klar. Wir sind uns bei Konzerten schon häufiger begegnet. Aber da ist meist so viel zu tun, dass man da nur flüchtig miteinander zu tun hat.

Deren Mitglied Koljah lebt ja nicht so weit entfernt vom Zakk, wo ihr am Samstag spielt. Ist ein Gastauftritt geplant?

Mauser: Bislang nicht. Aber wenn er ein richtiger Backpack-Rapper ist und was auf sich hält, dann kommt er mit Rucksack auf die Bühne und macht spontan einen auf Freestyler.