Carmen Sanne-Salomon eröffnet mit Tochter Marie eine Schauspielschule neben Tanzhaus und Capitol – ihr zweiter Standort in der Stadt.

Düsseldorf. Hohe Hacken, schwarzer Look und eine Krawatte bedruckt mit Dollarnoten: Es scheint, als habe Carmen Sanne-Salomon sich am Morgen für die Rolle der knallharten Geschäftsfrau entschieden. Auftritt im weiß-strahlenden Raum an der Erkrather Straße – direkt neben Tanzhaus und Capitol-Theater. Ein paar Scheinwerfer, ein paar Stapel-Stühle und viel Raum bietet diese ehemalige Galerie. Genauer gesagt 400 Quadratmeter.

Die 57-jährige Theaterpädagogin, Schauspielerin und Regisseurin aus Langenfeld eröffnet den zweiten Standort ihrer privaten Filmschauspielschule Stageschool Salomon. Am Sonntag, 3. September, lädt sie zeitgleich mit dem Tanzhaus von 11 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür, im Oktober beginnen die Kurse. Weitere Unterrichtsräume betreibt sie seit 2015 an der Schadowstraße.

Neben der Schauspielausbildung bietet sie auch Kurse für Kinder

Insgesamt 45 Studenten bilden sie und ihr Dozententeam zurzeit in drei Jahren zu staatlich anerkannten Filmschauspielern aus. Ohne staatliche Förderung. Daneben gibt’s Theater- und Filmkurse für Kinder und Erwachsene. Und sie will mit der Schule weiter wachsen, will ein eigenes Gebäude und eine Akademie, die Diplome für Bachelor-Studiengänge anbieten kann.

Im Gespräch verschwindet das Business-Image schnell. „Ich habe einen Blick fürs Menschliche und erkenne, wenn jemand nicht in seiner Rolle ist“, erklärt Sanne-Salomon. Ihre Augen blitzen sympathisch, sie kann überzeugen. Das Auswahlverfahren der staatlichen Schauspielschulen hält sie für zu hart, der Druck auf die Bewerber sei zu groß. „In unseren Vorsprechen wollen wir sehen, ob jemand für die Schauspielerei brennt.“ Die Altersgrenze liegt bei ihnen mit 55 Jahren 30 über der anderer Schulen. 450 Euro kostet die Ausbildung im Monat. „Viele unserer Studenten bekommen aber Bafög“, sagt sie.

Selbst wieder als Schauspielerin zu arbeiten, das möchte sie nicht. Die Erfahrungen aus den TV-Produktionen und die entsprechenden Kontakte will sie aber nicht missen, sind sie doch wichtig für ihre Schule. Neben ihr sitzt die zehnjährige Enkelin Minori. Deren Mutter Marie Salomon (34) ist vor zwei Jahren in den Schulbetrieb eingestiegen. Davor hat sie für TV-Serien vor der Kamera gestanden und als Drehbuchautorin fürs Fernsehen gearbeitet. „Die Mama kann gut organisieren und die Oma ist streng“, charakterisiert das Mädchen die beiden. Auch sie ist gerne dabei, kritisiert auch schon mal das Spiel der Studenten.

Schule 2009 gründete Carmen Sanne-Salomon ihre private Filmschauspielschule in Langenfeld. 2015 hat sie die Stageschoolsalamon nach Düsseldorf verlegt und unterrichtet an den Standorten Erkrather Straße 30 und Schadwostraße 30. Am Sonntag, 3. September, sind die neuen Räume an der Erkrather Straße von 11 bis 17 Uhr für Interessierte geöffnet. stageschoolsalomon.de

Die Familienbande sind stark: Nicht nur die Schule führen die Frauen gemeinsam, auch Urlaub und Freizeit findet nicht ohne die jeweils andere statt. „Wir telefonieren dreimal am Tag, wenn wir uns nicht sehen. Das hat schon was Medizinisches“, scherzt Sanne-Salomon. Drei Kinder hat sie als alleinerziehende Schauspielerin großgezogen. Die anderen beiden haben ihren Weg in der Immobilienwelt gefunden, erklärt sie. Stolz streicht sie ihrer Enkelin über den Kopf und sagt mit Blick auf ihr Familienunternehmen: „Und du wirst mal die Schule übernehmen.“