Düsseldorfer waren beim World Cup.

Einst begannen sie auf den Seen rund um Düsseldorf, mittlerweile kratzen sie an der Weltelite: die Windsurfer Niclas und Lucas. Jüngst waren sie beim Fuerteventura World Cup aktiv, und Lucas brachte gleich mal den Vizeweltmeister-Titel nach Hause.

Niclas, 20, betrat vor zwei Jahren zum ersten Mal das Wettkampfparkett der Weltelite. Mit großen Ambitionen war der Düsseldorfer gestartet, ist er derzeit doch als einer der besten deutschen Fahrer auf Platz eins der „German Freestyle Battles“ gelistet. Beim World Cup vor der Küste Fuerteventuras scheiterte der 20-Jährige, der 2016 am Fliedner-Gymnasium in Benrath sein Abitur gemacht hat, aber knapp in seinem zweiten Lauf . Am Ende fehlten Nebelung auf einen Topfahrer nur 0.3 Punkte: 140,6 gegen 140,9.

Sein jüngerer Bruder Lucas, der mit 18 Jahren auf Fuerteventura in der U 20 Klasse seinen ersten internationalen Wettkampf antrat, brachte direkt den Vizeweltmeistertitel nach Hause. Und das, obwohl er sich in seinem Finallauf verletzte und diesen trotz gebrochener Hand bis zum Ende surfte.

Ihre Ferien verbrachten sie meist mehr auf dem Wasser als an Land

Die beiden Brüder kamen im Alter von neun Jahren zum Windsurfen, zunächst nur auf den Seen im Düsseldorfer Umland. Doch die Begeisterung war so groß, dass sie so häufig wie möglich in die Niederlande an die Nordsee fuhren – nicht nur am Wochenende, sondern manchmal sogar direkt nach der Schule. Ihre Schulferien verbrachten Niclas und Lucas Nebelung dann meist mehr auf dem Wasser als an Land.

Dabei unterstützen die beiden Brüder sich immer gegenseitig, wobei Niclas seinen jüngeren Bruder trainierte. „Und jetzt hat er mich schon so gut wie überholt“, sagt der große Bruder nicht ohne stolz.