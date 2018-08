Die Akteure in „Klär“ klären sich im wahrsten Sinne – und tauchen deshalb auch mal in Wasserbehälter ab.

Düsseldorf. Fünf Männer und zwei Frauen tauchen nicht nur ein in den Operntunnel, sondern ihren Kopf in Wasserbehälter, halten die Luft an und befreien ihre Lunge durch gepresste Atmung. Und wandeln und tanzen – in blauen Badehosen und Badeanzügen – zwischen Wasserbecken, in die sie einen Arm oder ein Bein baumeln lassen. Klären wollen die sieben Performer des „tatraum“- Kollektivs ihre Gedanken und ihre Körper reinigen. In langsamen, konzentrierten Bewegungen, die an Rituale erinnern.

(Bekleidet in Badesachen wird mit Wasserbottichen gearbeitet – eine Art äußerliche und innere Reinigung. Foto: Michael Schmidt)

So gehen die sieben Künstler in der neuen Performance „Klär. Oder die performativ-poetische Suche nach Schrödingers Katze “ auf die Suche nach Grenzen der eigenen Wahrnehmung. Im Opern-Tunnel an der Heinrich-Heine-Allee. An einem „Un-Ort“, wie Architekten sagen, der sonst nur Opernbesuchern zugänglich ist, um trockenen Fußes vom Opernhaus in die Parkhäuser von Kunsthalle und K20 zu gelangen.

Jedenfalls ist es ein theaterferner Raum, wie seit 19 Jahren üblich bei der „tatraum“-Gruppe von Michael Schmidt, der mit seinen Projekten nicht nur in Düsseldorf, sondern europaweit in Großstädten gastiert. Der Tunnel, in den 1950er Jahren entstanden und im Volksmund auch spöttisch als „Pelzschleuse“ bezeichnet, ist für Schmidts Projekt ausnahmsweise durch eine Sicherheits-Gittertüre zwischen Hofgarten und Opernhaus begehbar. Maximal 200 Personen sind in den zwei Tunnel-Gängen zugelassen.

Darüber und über die Nutzung wacht Rolf Steingen vom Kompetenz Zentrum Kultur- und Kreativwirtschaft (Comkuk) der Stadt. Vor zehn Jahren wollte ein Künstler in dem rechteckige Gewölbe unter der Heinrich-Heine-Allee eine Tunnel-Bar einrichten, berichtet er. Es gab jedoch – auch wegen der strengen Brandschutz-Vorschriften in unserer Stadt – keine Genehmigung.

Während des Spielbetriebs der Oper darfs im Tunnel nicht laut sein

In den letzten Jahren kamen einige Anfragen, so Steingen. So durfte dieser entlegene Ort für eine Kunstausstellung und eine experimentelle Akustik-Installation genutzt werden. Demnächst könnte auch eine Modenschau dort stattfinden, sagt Architekt Steingen. Kosten für Miete fallen nicht an. Entscheiden darüber müsse aber in erster Linie die Leitung der Rheinoper. Im Klartext: während des Spielbetriebs am Abend werden, wegen der leichten Schall-Übertragung, Events dieser Art nicht zugelassen.