Narrenzunft feiert vor dem RathausMitarbeiter spenden für die Aids-Hilfe

Viele Karnevalsvereine engagieren sich für Menschen, denen es nicht so gut geht. Das ist auch für die Düsseldorfer Narrenzunft ein wichtiges Anliegen. Deshalb geht der Erlös des Sommerfestes in jedem Jahr an eine karitative Einrichtung. Diesmal wird sich die Bürgerstiftung mit der Aktion „Notgroschen für Senioren“ über einen Scheck freuen. Am 11. August treten von 12 bis 21 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus unter anderem Cisco Steward, The Jolly Family, Kinderchor der „Villa Luna“, Rheinfanfaren, Swinging Funfares, Thorsten Sander und Danny & The Chicks auf. „Wir freuen uns, dass die Narrenzunft dieses Projekt unterstützt, denn es ist uns sehr wichtig, gegen die Not älterer Menschen in Düsseldorf aktiv zu sein“, sagt Sabine Tüllmann, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung.

Wenn die Mitarbeiter der Uni-Klinik ihr Sommerfest feiern, dann gehen traditionell die Erlöse des Wertmarkenverkaufs sowie der Tombola an eine gemeinnützige Einrichtung. Etwa 1200 Mitarbeiter/innen des UKD, viele auch mit ihren Familien, schauten im Laufe des Festes vorbei. In diesem Jahr kamen 5650 Euro zusammen, die an die Aidshilfe Düsseldorf übergeben wurden. Benedikt Pannen, stellvertretender Ärztlicher Direktor an Düsseldorfs größtem Krankenhaus, betont: „Ich freue mich besonders, dass wir in diesem Jahr die Aidshilfe Düsseldorf bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen“.

Vorstandskollege und Pflegedirektor Torsten Rantzsch ergänzt: „Wir können somit die Beratung, Aufklärung und Betreuung von HIV-Betroffenen direkt bei uns in Düsseldorf fördern.“