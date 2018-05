Naldo besucht den CarlsplatzRita Ora und Cro singen im Dome

Für den Fußball-Profi Ronaldo Aparecido Rodrigues, kurz Naldo, gibt es aktuell eine Menge guter Gründe, sehr entspannt zu sein. Der 35-Jährige hat mit seinem Klub Schalke 04 gerade eine erfolgreiche Saison hinter sich gebracht und im Winter schon seinen Vertrag bis 2019 verlängert, so dass er nach dem Sommer in der Champions League dabei sein kann. Die Strapazen der Weltmeisterschaft in Russland muss sich Naldo auch nicht antun, so dass bis zum Start des Trainings erst einmal ordentlich viel Freizeit angesagt ist. Die nutzte der Innenverteidiger am Samstag in Düsseldorf. Im dunklen Pullover einer recht noblen Marke war er auf dem Carlsplatz unterwegs und blieb dort gerne für ein Foto stehen. Nach Düsseldorf wird er schon bald zurückkehren, denn Schalke spielt in der nächsten Saison auch bei der Fortuna.

Man muss sich gar nicht für Mode interessieren oder für die Frage, wer denn nun Germany’s next topmodel wird, man kann sich bei der gleichnamigen Sendung auch so gut unterhalten lassen. Für den Donnerstag und das Finale im Dome an der Theodorstraße haben sich einige abendprogramm-würdige Musiker angesagt: Shawn Mendes, Rita Ora, Wincent Weiss und Cro. Rita Ora wird passend zu den Protagonistinnen des Abends ihr aktuelles Lied „Girls“ präsentieren, Wincent Weiss mit „An Wunder“ das Stück, in dessen Video die Topmodel-Anwärterinnen Pia und Toni mitspielen. Weiterer besonderer Gast des Abends wird der niederländische Zauberkünstler und Illusionist Hans Klok sein. Im Finale konkurrieren die erwähnten Pia und Toni noch mit Julianna und Christina um den Titel der Heidi-Klum-Show.