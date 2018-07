Die Macher des Festivals mit bis zu 100 000 Besuchern fragen an, ob die Stadt noch Großkonzerte auf dem Messeparkplatz ausrichten möchte. Die Krux: Sie brauchen noch im Juli eine Rückmeldung.

Düsseldorf. Alle Folgen der Ed-Sheeran-Debatte waren am Montag in nur einer E-Mail abzulesen: Oberbürgermeister Thomas Geisel hat sie an die Fraktionen im Stadtrat geschickt. Es geht um die Anfrage eines Berliner Konzertveranstalters, der mit dem Festival „Rock in Rio“ im August 2019 auf den Messeparkplatz P1 nach Düsseldorf kommen möchte. Das heißt: Geisel fragt nach der Kritik um seinen Vorstoß bei Ed Sheeran diesmal als erstes in der Politik nach. Und: Die Veranstalter wirken so verunsichert über den Konzertstandort Düsseldorf wie das manche Branchenkenner in der vorherigen Debatte vorausgesagt haben.

Ein Satz aus der Anfrage macht deutlich, dass eine ruhige Diskussion auch diesmal kaum möglich ist. Er lautet: „Um Planungssicherheit zu bekommen, benötigen wir jedoch unbedingt noch im Juli eine grundsätzliche Entscheidung, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen die Stadt Düsseldorf, die Politik und die entsprechenden Gremien bereit sind, das Projekt zu ermöglichen und insbesondere die erforderlichen Planungen und Genehmigungen für die Entwicklung der Fläche vorzunehmen.“

Rock in Rio: Die Pläne für Düsseldorf sind nicht neu

Es gibt einige Unterschiede zur Ed-Sheeran-Debatte: Dass „Rock in Rio“ nach Veranstaltungen in der brasilianischen Metropole, in Las Vegas, Madrid und Lissabon nach Düsseldorf kommen möchte, wissen die hiesigen Politiker schon länger. Die Idee ist älter als die gesamte Ed-Sheeran-Geschichte. Ebenso sind der erhoffte Termin im August 2019 sowie mögliche Fortsetzungen in den Jahren 2021 und 2023 im Rathaus bekannt.

Auch unter ökologischen Gesichtspunkten stehen andere Argumente im Raum. Der Veranstalter erklärt, dass er „leider nicht auf das Umsetzen/Fällen von Bäumen verzichten“ könne. Er verweist aber auch auf die Philosophie des Festivals. Es werde „klimaneutral und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit“ durchgeführt. In Brasilien hätten die Veranstalter zum Beispiel das Projekt „Amazonia“ ins Leben gerufen, bei dem es um die Aufforstung des Regenwaldes mit mehreren Millionen Bäumen geht. Hinzu kämen soziale Projekte, die an dem jeweiligen Standort des Festivals unterstützt würden.

„Rock in Rio“ findet jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Jeder Tag hat einen national oder international bekannten Künstler als Hauptattraktion. Der Grundgedanke dahinter: Es ergeben sich vier eigenständige Konzerttage mit unterschiedlichen Musikrichtungen.