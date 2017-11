Nachwuchs stellt sich heute Abend vorBrauerei erfüllt Kinderwünsche

Nach dem großen Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr „Pänz en de Bütt“ gibt es heute um 18 Uhr im Theater an der Luegallee eine Neuauflage dieser Veranstaltung. Unter dem Motto „Warm Up für Karnevals- und Weihnachtsmuffel“ präsentiert der Nachwuchs des Karnevals mit Unterstützung von Barbara Oxenfort, der Präsidentin der Aktion „Pänz en de Bütt“, und Lars Hohlfeld Lieder, Reden, Sketche und Gäste aus dem Karneval, unter ihnen auch Christian Pape mit Dr. Stefan Bimmermann. Darüber hinaus haben sich die „Pänz“ noch einige Überraschungen einfallen lassen. So können die Zuschauer von ihren Sitzen aus das Geschehen auf der Bühne mitbestimmen. Tickets ab acht Euro an der Abendkasse oder unter Telefon: 0211/57 22 22.

Bis zum 15. Dezember können Gäste, Freunde und Mitarbeiter der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ Kinderwünsche erfüllen. Schon seit einigen Jahren wird dieses erfolgreiche Projekt gemeinsam mit der Arche umgesetzt. Schlüssel-Marketingleiter Andreas Rische hat die Wunschkarten aufgehängt, die die Arche-Kinder schon seit Anfang November liebevoll bemalt und ausgefüllt hatten, an die Bäume. „Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr den Kindern wieder eine Freude zu machen.“ Schenken ist so einfach: Karte aussuchen und vom Baum nehmen, seinen Namen in die Liste eintragen, das gewünschte Geschenk (maximal 20 Euro) besorgen, einpacken und bis zum 15. Dezember in der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ abgeben.