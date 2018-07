Ein Newsletter informiert über Neuigkeiten in Düsseldorf. Jetzt gratis anmelden.

Düsseldorf. Was ist heute in Düsseldorf passiert? Was tut sich bei Fortuna? Wo ist was los in der Stadt? Die Nachrichten der WZ Düsseldorf gibt es jetzt direkt aufs Handy - ganz bequem per Whatsapp. Täglich außer samstags liefern wir Ihnen ab sofort abends die Top-5-Nachrichten aus Ihrer und unserer Stadt in unserem täglichen Newsletter. Und wenn sich über Tag mal wichtige Dinge tun, halten wir Sie natürlich auch auf dem Laufenden.

Anmelden können Sie sich ganz bequem direkt online. Sie brauchen nur ein Smartphone, auf dem WhatsApp installiert ist. Und so geht’s:

1. Rufen Sie die Seite www.wz.de/duesseldorf auf.

2. In der Seitenmitte finden Sie eine Box, mit deren Hilfe Sie sich für den Newsletter registrieren können.

3.Klicken Sie hier auf den grünen Button „WhatsApp“, um den Prozess zu starten.

4. Im nächsten Schritt setzen Sie einfach den Haken bei „Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung“. Dann klicken Sie auf den grünen Button „WhatsApp öffnen“.

5. Wenn Sie die Seite am PC oder Laptop geöffnet haben, erscheint ein QR-Code. Scannen Sie diesen mit Ihrem Smartphone. Öffnen Sie dazu zunächst WhatsApp und wählen Sie unter Einstellungen „WhatsApp Web/Desktop“. Dann öffnet sich der Code-Scanner automatisch. Nach dem Scan-Vorgang öffnet sich WhatsApp in ihrem Browser.

6. Im nächsten Schritt speichern Sie die Nummer in den Kontakten im Telefon.

7. Schicken Sie dann die vorformulierte Nachricht ab. Dann haben Sie’s geschafft. Die Bestätigung, dass Sie für den Newsletter registriert sind, erhalten Sie direkt per WhatsApp. Wenn Sie Ihre WhatsApp-News abbestellen möchten, schicken Sie einfach eine Nachricht mit dem Inhalt „Stop“.