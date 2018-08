Am Sonntag werden für das Fest von Naturfreunden und Zukunftsmachern acht Straßen gesperrt.

Gerne erinnert sich Elita Wiegand noch an ihre Kindheit zurück. „Geh doch raus auf die Straße zum Spielen“, hat ihre Mutter immer gesagt. „Eine schöne Zeit“ war das, wie die Geschäftsführerin des Zukunftsmacher Clubs sagt. So ein bisschen will sie dieses Gefühl wieder aufleben lassen. Beim Nachbarschaftsfest will sie mit den Naturfreunden NRW die Straße zurückerobern.

„Wir machen es – auf der Straße!“ heißt das Projekt. Von 10 bis 18 Uhr sollen am Sonntag dafür acht Straßen für den Verkehr gesperrt werden – in sechs verschiedenen Stadtteilen. Jede Straße steht unter einem eigenen Motto und wird mit entsprechenden Aktionen gefüllt. Um Gemeinschaft geht es, um das „Wir-Gefühl“ und um Nachhaltigkeit.

So soll am Sonntag auch die Hermannstraße in Flingern heißen. Passend dazu sind hier die Initiative Foodsharing, die abgelaufenes Essen vor dem Mülleimer rettet, der Unverpackt-Laden „Flinse“ und die Regionalwert AG Rheinland vertreten. Letztere setzt sich für nachhaltige Ernährung ein. Am Stand gibt es Käse und Wein zum Probieren – auch wenn auf dem Fest allgemein kein Essen verkauft wird. „Wir dachten, zu einem Nachbarschaftsfest bringt jeder selbst etwas mit“, sagt Wiegand – auch wenn das Fehlen von Essensständen auch daran liegt, dass die Organisatoren dafür keine Genehmigung haben.

Leihfahrräder stehen gratis zur Verfügung

Auf der Straße der Liebe – der Schwerinstraße in Pempelfort - präsentiert der Künstler Volker Hildebrandt die soziale Skulptur „love pro toto“. Daran kann jeder auf der Welt teilnehmen. Auf eine Internetseite sollen so viele Menschen wie möglich ein kurzes Video hochladen auf dem sie der Welt mitteilen: „Ich liebe dich“ – Sprache frei wählbar. „Wenn alle das mal zu allen gesagt haben, haben wir eine Welt voller Liebe“, sagt der Künstler.

Auf der Platanenstraße in Flingern kommen große und kleine Künstler zusammen. Der Verein Krass und das Kinderhilfswerk Plan International sind hier vertreten. Sie bringen verschiedene Spiele und kreative Aktionen mit – zum Beispiel eine Gewürzreise und eine Fühlbox. Vision Teilen mit dem Gutenachtbus ist auf der Straße der Begegnung, der Mozartstraße in Pempelfort dabei. Hier gibt es Kaffee und Kuchen gegen eine kleine Spende. In Gerresheim auf der Büdingenstraße, der Straße der Spiele, gibt es Brett-, Karten- und Würfelspiele der Naturfreunde und die Bürgerstraße in Unterbilk wird zur Straße des Glücks. Hier werden Begriffe zum Thema Glück gesammelt und festgehalten.