Düsseldorfer Polizei musste die 30-Jährige in ihrem Auto wecken. Sie hatte 2,17 Promille im Blut. Jetzt kämpft sie vor Gericht um ihren Führerschein.

Düsseldorf. Nicht weit kam eine 30-Jährige nach einer Weihnachtsfeier im Tanzhaus im Dezember vergangenen Jahres. Vor einer Ampel an der Erkrather Straße wurde die junge Frau von der Müdigkeit übermannt und schlief am Steuer ein - mitten auf der Straße. Sie wurde von einer Streifenwagenbesatzung geweckt und musste zur Blutprobe. Das Ergebnis: 2,17 Promille. Am Montag kämpfte die 30-Jährige vor dem Amtsgericht um ihren Führerschein.

Die Angeklagte räumte ein, dass sie am Steuer eingeschlafen ist: „Ich wollte im Auto schlafen. Dass ich dann gefahren bin, daran kann ich mich nicht erinnern.“ Bei der Weihnachtsfeier, die schon um 17 Uhr begonnen hatte, habe sie zum Essen drei oder vier Gläser Wein getrunken. Wie ihr Anwalt erklärte, sei seine Mandantin an Multipler Sklerose erkrankt und müsse schwere Medikamente nehmen. Ihr ehemaliger Arzt habe sie nicht informiert, dass es eine Wechselwirkung mit Alkohol geben könne. Der Mediziner sei aber nicht mehr bereit, das zu bestätigen, da er sie inzwischen nicht mehr behandelt.

Richterin verlas im Gerichtsaal den Beipackzettel der Medikamente

Die Amtsrichterin machte im wahrsten Sinne des Wortes kurzen Prozess. Sie ließ sich die Medikamente der 30-Jährigen geben und suchte noch während der Verhandlung im Internet den Beipackzettel heraus. Da stand ganz klar, dass es im Zusammenhang mit Alkohol „erhebliche Beeinträchtigungen“ gebe. Wer so schwer krank wie die Angeklagte ist, müsse sich die Beipackzettel durchlesen.

Damit gingen dem Anwalt die Argumente aus, der Einspruch wurde zurückgezogen. Die 30-Jährige muss eine Geldstrafe von 1600 Euro zahlen und der Führerschein wird dauerhaft eingezogen.