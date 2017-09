Die Situation an den Sicherheitskontrollen am Flughafen Düsseldorf hat sich offenbar entspannt.

Düsseldorf. Die Situation an den Sicherheitskontrollen am Flughafen Düsseldorf hat sich offenbar entspannt. Der Flughafen teilte mit, dass es Samstag und Sonntag zu keinen längeren Wartezeiten gekommen sei. Grund seien Notmaßnahmen, die die Bundespolizei und der Flughafen in die Wege geleitet hätten, nachdem es zuvor zu langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen gekommen war.

Am Samstag wurden 21 Luftsicherheitsassistenten aus Berlin eingesetzt. Mitarbeiter des Airports halfen zudem als Wannenrückführer aus. Die Bundespolizei hatte darüber hinaus mehr eigene Kräfte im Einsatz. Für die kommenden Wochen habe die beauftragte Sicherheitsfirma Kötter zudem zusätzliches Personal angekündigt. Von einer grundsätzlichen Entspannung der Situation wollte Flughafenchef Thomas Schnalke aber noch nicht sprechen. „In unseren Augen muss die Bundespolizei in die Lage versetzt werden, bei derart eklatanten Personalengpässen deutlich früher Ersatzmaßnahmen in die Wege leiten zu dürfen.“ Red