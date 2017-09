Düsseldorf. Die Polizei in Düsseldorf ermittelt derzeit gegen eine 35-Jährige aus dem Münsterland. Die Frau soll am Mittwoch in Oberbilk eine 45-Jährige nach einem Streit lebensgefährlich verletzt haben.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat am Mittwochnachmittag an der Werdener Straße. Dort soll es zunächst zu einem Streit zwischen der Tatverdächtigen und einem namentlich nicht bekannten männlichen Begleiter gekommen sein. Der Begleiter entfernte sich. Danach griff die Tatverdächtige wohl auf dem Gehweg ohne ersichtlichen Grund die 45-Jährige an und stieß sie zu Boden. Als das Opfer am Boden lag, soll die Beschuldigte noch auf den Kopf der Frau eingeschlagen haben.

Als Zeugen der Verletzten zur Hilfe kamen, ließ die Tatverdächtige von der Frau ab und wartete auf das Eintreffen der Polizei. Weil die Beschuldigte offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurden ihr Blutproben entnommen. Anschließend wurde sie in Gewahrsam genommen.

Da das Opfer lebensgefährliche Verletzungen davontrug, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. red