Düsseldorf. Schwer verunglückt ist am Donnerstagabend ein Radfahrer in Pempeldort. Der 51-Jährige ist nicht ansprechbar. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Laut Polizeibericht war ergegen 20.15 Uhr mit Fußgänger am Robert-Lehr-Ufer zusammengestoßen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bislang ist der Verletzte nicht ansprechbar. Die Polizei wurde erst im Nachhinein hinzugezogen, so dass zu den näheren Umständen des Unfalls nichts bekannt ist.

Sie sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zu den Beteiligten machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter Telefon 0211-8700 entgegen.