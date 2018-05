Rund um die Kö wurde es um 17.38 Uhr für wenige Sekunden dunkel. Die Danziger Straße ist derzeit wegen einer großen Wasserlache gesperrt.

Düsseldorf. Plötzlich war es duster: Um 17. 38 Uhr ist in Teilen der Innenstadt der Strom ausgefallen. Betroffen waren die Königsallee, Kasernenstraße, Breitestraße und Hohestraße. Sekunden später war der Strom in vielen Gebäuden wieder da, einige Bereiche waren aber noch länger betroffen. In Teilen des Sevens an der Königsallee etwa gab es für mehrere Minuten kein Licht, Kunden wurden vom Sicherheitsdienst hinaus geleitet.

Um 18.30 Uhr konnten die Stadtwerke mitteilen, dass die Störung behoben wurde, ein defektes Kabel wurde ausgetauscht. Einen direkten Zusammenhang zu dem Unwetter am Nachmittag könne aber nicht bestätigt werden.

Das war am Nachmittag über Düsseldorf hinweggezogen und hatte einige Spuren hinterlassen: Wie die Polizei um mitteilt, ist die Danziger Straße wegen großer Wasserlachen in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar. Das war zwischenzeitlich auch im Kö-Bogen-Tunnel der Fall, dort konnte das Wasser aber schnell abgepumpt werden. Auch einige Ampeln im Stadtgebiet waren laut Polizei kurzzeitig ausgefallen.

Nach Angaben der Feuerwehr sind durch den Regen am Nachmittag mehrere Keller vollgelaufen, in Urdenbach etwa 30. nel