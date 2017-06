Nun, ob das Café Vélo als Treff für Radler überleben kann, ist sicher eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Auch wenn dem ADFC dieser Wunsch vielleicht nach dem Grand Départ nicht erfüllt werden kann, andere, nachhaltige und sichtbare Projekte sollte die Stadt nach dem langen Spektakel ums Radspektakel mit gleicher Intensität kurzfristig liefern.

Dabei sind die Wünsche des ADFC bescheiden und machbar. Da geht es einmal nur um eine gute Ausschilderung auch für Radler an Baustellen oder bei Großveranstaltungen. Zudem geht es um 1000 neue Radständer, eventuell in besonderer Farbe, als Erinnerung an die Tour. Charmant ist die Idee eines zentralen Übungsplatzes, an dem Kinder mit ihren Eltern geschützt in der City Radfahren lernen.