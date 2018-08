Nun wird der Mord an einer 36-Jährigen an der Bachstraße zum Fall für den Staatsschutz. Mitglieder der Identitären Bewegung hatten am Tatort neben den Blumen und Kerzen der Anwohner Flugblätter mit der Überschrift „Integration ist eine Lüge“ abgelegt. Die wurden von der Polizei beschlagnahmt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Frau war am Montagmorgen auf offener Straße erstochen worden. Der mutmaßliche Täter, ein Flüchtling aus dem Iran, ist weiter auf der Flucht.