Eine Wasserprobe bestätigt die Badequalität des Gewässers in Düsseldorf. Doch es wird noch einige Tage dauern, bis alle Aufräumarbeiten erledigt sind.

Düsseldorf. Gute Nachrichten für die Badefreunde des Unterbacher Sees. Am vergangenen Sonntag war der Nordstrand wegen der starken Ausbreitung der Blaualgenart „Cyanobacter“ geschlossen worden. Doch am Freitag hat eine Wasserprobe eines unabhängigen Hygieneinstituts ergeben, dass die Wasserwerte wieder innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Werte liegen.

Deshalb soll der Abschnitt in der kommenden Woche wieder für die Badegäste freigegeben werden. „Früher schaffen wir es leider nicht. Bis Mittwoch sollte der Strand aber wieder gereinigt sein“, sagt Peter von Rappard, Geschäftsführer vom Zweckverband Unterbacher See.

Durch den Wind wurde jede Menge Seegras in die Bucht getrieben, das erst entsorgt werden muss. Dafür muss aber ein Container bestellt und auf der Mole aufgestellt werden. Dort ist aber ein roter Teppich verlegt, weil am Freitag drei Hochzeiten stattfinden. „Das wollen wir den Hochzeitspaaren nicht antun, dass sie dort nicht feiern können, deshalb kommt der Container am Montag.Aber wir werden am Wochenende noch mit den Aufräumarbeiten beginnen. Ich werde mich heute noch mit meiner Crew abstimmen, wer welche Aufgaben erledigt, damit wir so schnell wie möglich wieder öffnen können“, meint Rappard, der gar nicht damit gerechnet hatte, dass die Wasserwerte sich so schnell erholen. „Aber wir sind ein Naturgewässer, da weiß man nie so genau, wie sich eine solche Situation entwickelt.“