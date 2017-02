Bombenanschlag in Düsseldorf vor 17 Jahren

Düsseldorf. Fast 17 Jahre nach dem Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn hat die Polizei am Dienstagmorgen einen Verdächtigen festgenommen. Der vorbestrafte Mann betrieb damals in der Nähe des Tatorts einen Militaria-Laden.

Laut den Informationen der "jungen Welt" hatten antifaschistische Gruppen bereits einen Tag nach der Tat, am 27. Juli 2000, auf den den Verdächtigen hingewiesen. Den Hinweisgebern zufolge diente der Laden Angehörigen der rechten Szene auch als Beschaffungsquelle für Waffen und Sprengstoff. Bei einer Razzia der Polizei am 2. August 2000 sei jedoch kein belastendes Material gefunden worden. Laut der "jungen Welt" hätten dann allerdings Möbelpacker fünf Monate später im Keller der Wohnung eine Handgranate und neofaschistisches Propagandamterial entdeckt. Die Polizei schloss damals einen Zusammenhang mit dem Anschlag in Wehrhahn aus.

Verdächtiger galt als Neonazi und fremdenfeindlich

Bereits kurz nach der Tat wurde der heute 50-Jährige festgenommen und verhört, jedoch nach kurzer Zeit aus Mangel an Beweisen freigelassen. Zuletzt wohnte der Mann in Ratingen. Im Sommer 2000 lebte der mutmaßliche Bombenleger im Stadtteil Flingern und soll als Neonazi bekannt gewesen sein. Zudem galt er als Waffennarr und fremdenfeindlich. Aufgrund seines Auftretens war er im Viertel als "Sheriff von Flingern" bekannt. Er sitzt aktuell in Untersuchungshaft.

Jüdische Gemeinde erfreut über Festnahme

Die Jüdische Gemeinde in Düsseldorf hat die Verhaftung des Verdächtigen «vorsichtig optimistisch» zur Kenntnis genommen. Bei den Opfern des Anschlags handelt es sich überwiegend um jüdische Einwanderer, die vom Deutschunterricht an einer Sprachschule kamen.

«Als Jurist bin ich natürlich vorsichtig und zurückhaltend. Erst einmal gilt die Unschuldsvermutung. Aber es gibt eine Verdichtung von Indizien, die dazu führen könnte, dass tatsächlich der Täter gefasst ist. Das bereitet uns vorsichtigen Optimismus und eine kleine Freude», sagte Michael Szentei-Heise, der Direktor der Jüdischen Gemeinde. Nach so langer Zeit habe damit nicht mehr mit diesem Fahndungserfolg gerechnet, bekannte Szentei-Heise. «Ich denke, dass die Gemeinde das positiv aufnehmen wird. Das Verbrechen bekommt die Chance, gesühnt zu werden.»

dpa/red