Eineinhalb Wochen nach einer tödlichen Attacke auf eine Frau auf einer Straße in Düsseldorf ist der mutmaßliche Täter in Sevilla festgenommen worden.

Düsseldorf. Mehr als eine Woche fahndete die Polizei fieberhaft nach Ali S., der nach dem Mord an einer 36-Jährigen wie vom Erdboden verschluckt schien. Am Mittwochmittag griffen spanische Zielfahnder in Sevilla zu und nahmen den 47-Jährigen fest. Er soll die Frau am Montag vor einer Woche an der Bachstraße mit einer Vielzahl von Messerstichen getötet haben. Das Motiv könnte nach den bisherigen Ermittlungen verschmähte Liebe sein.

Wie Staatsanwalt Martin Stücker erklärte, waren es keine Hinweise von Zeugen, die zur Festnahme geführt hatten, sondern „unsere ureigensten Ermittlungen“. Über das Bundeskriminalamt seien dann die Kontakte zur spanischen Justiz hergestellt worden, die dann letztendlich zum Erfolg führten. Über die genauen Umstände der Festnahme sei noch nichts bekannt. Weitere Einzelheiten wollen Staatsanwaltschaft und die „MK Bach“ erst am Donnerstag mitteilen.

Die Bluttat in Friedrichstadt hatte überregional für Aufsehen gesorgt. Gegen 7.30 Uhr soll Ali S. der Frau aufgelauert und sie über die Bachstraße verfolgt haben. Immer wieder stach er nach Angaben eines Zeugen auf die laut um Hilfe rufende 36-Jährige ein, auch als sie schon am Boden lag.

Am Karolinger Platz wurde Ali S. zuletzt gesehen

Danach flüchtete Ali S., der zunächst von zwei Zeugen verfolgt wurde. Nachdem der 47-Jährige diese mit einem Messer bedrohte, gaben sie das Vorhaben auf. Der Iraner flüchtete über Weberstraße und Färberstraße zum Karolinger Platz. Dort verlor sich seine Spur. Offenbar ist Ali S. dort in eine Bahn, einen Bus oder in ein Taxi eingestiegen. Sehr schnell stellte sich heraus, dass es sich offenbar um eine Beziehungstat handelte. Die 36-Jährige kannte Ali S. aus dem Kiosk an der Bilker Allee, wo der Mann arbeitete.