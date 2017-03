Düsseldorf. Vier mutmaßlichen Geldautomatensprengern wird von diesem Dienstag an in Düsseldorf der Prozess gemacht. Die Männer sind unter anderem wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, am 15. September 2016 in Ratingen nachts im Vorraum einer Bankfiliale das Bedienteil eines Geldautomaten aufgehebelt, mit Gasflaschen Gas in den Automaten geleitet und gezündet zu haben. Durch die Explosion hätten sie mehr als 68 000 Euro erbeuten können.

Die Angeklagten sind zwischen 22 und 25 Jahre alt und kommen aus Utrecht in den Niederlanden. Damit passen sie ins Profil der Ermittlungskommission «Heat» des Landeskriminalamts, die eine Szene aus den Vororten von Utrecht und Amsterdam für die Serie von Explosionen verantwortlich macht. Das Landgericht hat zunächst sechs Verhandlungstage angesetzt. dpa