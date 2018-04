Der Städtische Musikverein zu Düsseldorf, bekannt durch seinen Konzertchor, wird 200. Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten war der Festakt mit Konzert. Ein Buch berichtet über die bewegte Geschichte. Das „Digitale Info Center“ gewährt Einblicke in ein reichhaltiges Bild-, Ton- und Textarchiv.

Das Musikleben in Düsseldorf sprüht vor Lebendigkeit. Viele kleine und große Konzerte sprechen für sich. Doch reichen die Wurzeln der Musikkultur in der Landeshauptstadt weit in die Vergangenheit und ohne das Engagement vergangener Generationen wäre vieles in der Musikgeschichte der Stadt wahrscheinlich anders verlaufen. Das Bedürfnis, gemeinsam zu Musizieren, die Sehnsucht, ein aktives und selbstbestimmtes Musikleben zu gestalten, bewog auch die Düsseldorfer Bürger des frühen 19. Jahrhunderts, einen Musikverein zu gründen.

Lediglich fünf Jahre nach den Wienern, deren Gesellschaft der Musikfreunde 1812 das Licht der Welt erblickte, hatte die damals weitaus provinziellere, aber aufstrebende Stadt am Rhein auch ihren Musikverein. Beachtlich! 1818 war mit dem 1. Niederrheinischen Musikfest der Anfangspunkt gesetzt und der Blüte Düsseldorfer Musiklebens stand nichts mehr im Wege – das Rheinland hatte zuvor musikkulturell enorm unter dem Umzug des Jan-Wellemschen Hofes mit seiner Hofkapelle nach seinem Tod nach Mannheim gelitten.

Der Musikverein – heute heißt er Städtischer Musikverein zu Düsseldorf –, und dessen Chor, der bis heute – und das als Laienchor – mehr als aktiv in das Musikleben Düsseldorfs wirkt, blickt auf eine beachtliche Geschichte zurück. Sofort fallen einem Mendelssohn und Schumann ein, um wohl nur die beiden offenkundigsten Namen zu nennen. Damals waren sie Avantgarde! Doch ist der Musikverein so viel mehr.

Festakt und Festkonzert in der Tonhalle

Den Höhepunkt der Feierlichkeiten zu ihrem 200. Bestehen feierte der Verein nun mit einem Festakt in der Tonhalle. Das Festkonzert (die Rezension dazu lesen Sie in unserer Montagsausgabe) beschwor mit Mendelssohns Oratorium Paulus op. 36 - das 1836 in Düsseldorf uraufgeführt wurde – den traditionsreichen Geist des Vereins. Im Rahmen des Festaktes, wurde die enge und nach wie vor impulsgebende Verbindung des Vereins zu der Stadt von allen Seiten betont.

Zugegen waren unter anderem Marie-Agnes Strack-Zimmermann, stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende aus Düsseldorf, Jonges-Baas Manfred Rolshoven und Patrick Schwarz-Schütte, Unternehmer und Kultur-Förderer. Man spürt, wie viele Freunde der traditionsreiche Verein in Düsseldorf hat.

Ein Buch beleuchtet die Geschichte und Gegenwart des Musikvereins

Zudem stellte Manfred Hill auch das Buch zum Jubiläum „Musik Vereint“ (Redaktion: Georg Lauer, Udo Kasprowicz, Karl-Hans Möller, Wolfgang Koch und Erich Gelf) vor, das im Verlag Christoph Dohr erscheint und ab dem 20. April in die Regale der Buchhandlungen kommt.