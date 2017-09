„Cats“ (Foto: Alessandor Pinn) ist wohl eines der berühmtesten Musicals der Welt. Fantasievoll und elegant vereinen sich in Andrew Lloyd Webbers Werk mitreißende Musik, Tanz und bunte Kostüme zu einem aufregenden Musical. Ausgezeichnet mit zahlreichen internationalen Theaterpreisen hat „Cats“ sowohl im Londoner West End als auch am New Yorker Broadway alle Rekorde gebrochen, über 73 Millionen Zuschauer zählt der gefeierte Klassiker weltweit. Im Sommer kehrte das Original in der Erfolgsproduktion, die 2015 als „Bestes Musical Revival“ für den Laurence Olivier Award nominiert wurde, vom Londoner West End nach Deutschland zurück und ist im Theater am Marientor in Duisburg zu erleben. Im Mondlicht einer magischen Nacht wetteifern listig-charmante Charaktere wie der Zauberkater Mister Mistoffelees, die wunderschöne Victoria oder der Bösewicht Macavity um das Geschenk eines zweiten Lebens.

Bis morgen, 17. September, Theater am Marientor, Plessingstraße 20, Duisburg, Telefon: 0203-28250, Tickets zwischen 35,50 und 82,50 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

bb-promotion.com