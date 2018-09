DSC-Trainer Billetter hat Personalprobleme. Rather SV hofft auf eine müde Süchtelner als Gegner.

Der MSV Düsseldorf hat seinen Ruf als Favoritenschreck im Fußball-Niederrheinpokal am Mittwochabend erneut bestätigt. In dem Nachbarn TuRU schmiss die Elf von Mohamed Elmimouni in der zweiten Runde schon den zweiten Oberligisten aus dem Wettbewerb. „Für die nächste Runde wünsche ich mir nun den KFC Uerdingen oder Rot-Weiss Essen“, frohlockte Elmimouni, nachdem der 2:1 (1:0)-Sieg über die TuRU eingetütet war. Der als Außenseiter in die Partie gegangene MSV hatte sich gut auf den Gegner eingestellt. TuRUs Torjäger Jacub Przybylko bekam nicht viele brauchbare Zuspiele. Auf der anderen Seite deckte der Landesligist die Geschwindigkeitsdefizite in der TuRU-Abwehr in den entscheidenden Momenten auf.

Elmimouni: Wir haben gute Werbung für den Klub gemacht

Vor dem 0:1 pennten gleich drei TuRU-Spieler und bekamen Torschütze Samir Al Khabbachi nicht mehr eingeholt (33.). Beim 0:2 durch Michael Kijach (74.) konterte der MSV erfolgreich. Auch der Anschlusstreffer von Saban Ferati (90.) konnte die gute Laune beim Sieger nicht mehr trüben. „Wir haben gute Werbung für unseren Klub gemacht“, meinte Elmimouni, der sogleich den Blick nach vorne auf das anstehende Ligaspiel beim 1. FC Mönchengladbach. Angst, seine Spieler könnten nach dem neuerlichen Pokal-Coup den Fokus verlieren, hat der Coach nicht. „Es geht wieder um Punkte und Prämien. Außerdem kann es sich bei der Konkurrenz im Kader ohnehin niemand erlauben, nachzulassen“, sagte der 35-Jährige, der noch zwei japanische Spieler unter Vertrag genommen hat.

Auch beim DSC 99 tat sich in den letzten Tagen noch etwas. In Michele Pernice (VfR Fischeln U19) und Felix Eibl (1.FC Spich) stießen noch zwei 19-jährige Defensivspieler zum Team. „Sie werden uns auf lange Sicht helfen“, glaubt Trainer Andreas Billetter. Er bangt vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger VfB Solingen um den Einsatz von Torjäger Jeffrey Eshun (Magen-Darm). Auch Robin Reuter (Bänderverletzung) fällt wohl aus. Immerhin hat Jean-Phillipe Gnanzou nun die Freigabe seines Ex-Vereins erhalten und Kevin Eßer die Sperre aus der Vorsaison endlich abgesessen. Maurice Ryboth und Andreas Kus planen derweil, im Oktober wieder voll eingreifen zu können.

Eine knifflige Aufgabe wartet auf den Rather SV, der beim „Beinahe-Drittligabezwinger“ ASV Süchteln antreten muss. Der ASV schnupperte unter der Woche im Pokal gegen den KFC Uerdingen an einer Sensation und musste sich erst in der Verlängerung geschlagen geben. „Ich hoffe, sie haben da ein paar Körner gelassen“, sagte Raths Trainer Andreas Kusel, der ohne Selcuk Yavuz (Urlaub) und Robert Körber (Sperre) planen muss.