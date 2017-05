Düsseldorf-Derendorf. Laut Aussagen eines 57 Jahre alten Mannes fuhr er am Montagnachmittag mit seiner Kawasaki über den rechten Fahrstreifen der Ulmenstraße in Richtung Münsterstraße. Neben ihm war ein silberfarbener VW Golf, besetzt mit zwei Personen, unterwegs. Plötzlich wechselte das Auto vom linken auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem Motorrad. Aufgrund dessen stürzte der 57-Jährige auf die Fahrbahn. Der Fahrer oder die Fahrerin des Golf indes setzte die Fahrt fort, ohne sich um das Geschehen zu kümmern und bog an der nächsten Kreuzung nach rechts in die Münsterstraße ab.

Der Motorradfahrer erlitte leichte Verletzungen und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem flüchtigen silberfarbenen VW Golf machen können, werden gebeten, sich an das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 zu wenden.