Düsseldorf. An der Rotterdamer Straße/Ecke Stockumer Kirchstraße ist es am Samstagmittag zu einem schweren Unfall zwischen einem Taxi und einem Motorrad gekommen. Die Straße wurde zunächst komplett gesperrt, was vor dem Spiel von Fortuna Düsseldorf in der Esprit-Arena zu Staus und Umleitungen führte. Eine Anreise zur Arena und zur Messe Interpack war nur über die Kaiserswerther Straße und die A44 möglich.

Es war zu dem Unfall gekommen, als ein Taxifahrer bei einem Wendemanöver einen 54 Jahre alten Motorradfahrer übersah. Die Fahrzeuge kollidierten und der Motorradfahrer wurde gegen einen Pfosten geschleudert. Wie die Polizei bestätigte erlag der Motorradfahrer wenige Stunden später seinen schweren Verletzungen.