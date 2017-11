Düsseldorf-Reisholz. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Reisholz wurde ein 22 Jahre alter Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach Angaben der Polizei stürzte der 22-jährige Mann aus Hilden zur Unfallzeit mit seinem Motorrad bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Reisholzer Bahnstraße/Oerschbachstraße. Laut Zeugenaussagen hatte er zuvor mehrere vor ihm fahrende Pkw überholt. Durch den Sturz verletze sich der Mann schwer. red